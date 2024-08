Miguel Paludo, que é o maior vencedor da história da Porsche Cup C6 Bank e dono do maior número de títulos, além de ser o líder atual do campeonato, chega a Interlagos com uma baita pressão sobre os ombros, isso porque o piloto está a frente de Marçal Muller por apenas cinco pontos na tabela de competidores.

O gaúcho, entende que precisa dar tudo de si, uma vez que a temporada está quase chegando ao fim e há poucas chances para garantir a vitória. Este é o momento do tudo ou nada e o piloto com certeza chega para o tudo.

Em conversa com o Motorport.com e outros veículos, o competidor disse que toda a equipe está totalmente focada em conseguir uma boa classificação para as duas corridas e garantir que somará o máximo de pontos para se afastar do vice-líder.

"Eu acho que a chave a partir desse momento para brigar pelo campeonato é classificar, já que temos classificações tanto para a primeira corrida quanto na segunda corrida. Então, é continuar nessa nessa linha aí procurar acertar os erros que nós viemos cometendo".

Paludo relembrou o momento complicado que a equipe vive, tendo classificações ruins, mas garantiu que o clima mais frio e a equipe toda em sincronia pode render um resultado mais positivo para o penúltimo fim de semana da categoria.

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!