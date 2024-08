Nesta sexta-feira os motores da Porsche Cup voltaram com tudo, mas, des vez, no traçado de Interlagos em São Paulo. O primeiro Treino Livre juntou os pilotos da categoria Carrera em pista e com menos de cinco minutos já estavam cravando voltas na casa de 1m39s.

Após dois meses fora dos carros, os competidores chegaram com 'sangue nos olhos' para desbravar a pista paulista e se espremeram para conseguir fazer todos os 30 monopostos das três categorias caberem no traçado. Antes do relógio atingir os 10 minutos, Werner Neugebauer diminiu as voltas para 1m37s784.

Importante lembrar que o piloto ocupa a quarta colocação na tabela, tendo somado 143 pontos até o momento. Na quinta volta, o competidor no carro #8 era seguido por Lucas Salles e Pedro Aguiar, que completavam o top 3.

Aos 16 minutos de treino, Marçal Muller apareceu para tomar a segunda colocação, cravando 1m38s114. Antes da competição deste fim de semana, o piloto se posiciona como o segundo na tabela de pontos, estando a cinco de diferença de Miguel Paludo. Na volta seguinte, ele diminiu para 137s797, ficando a menos de seis milésimos de segundo do lider.

Ao mesmo tempo, Werner voltou dos pits para cravar 1m37s765, mantendo a liderança, tentando se garantir. Mas perdeu a ponta na décima volta, quando Salles cravou 1m37s546, logo sendo substituido por Christian Hahn, que chegou forte com 1m37s322.

Com 30 minutos de treino, o líder do campeonato Miguel Paludo ainda não tinha conseguido sair da casa de 1m38, se mantendo abaixo dos 10 primeiros colocados. Foi em meio a esse caos que a bandeira vermelha foi acionada.

Neste momento, Hanh seguia na ponta, com Salles, Neugebauer, Muller e Pedro Aguiar fechando o top cinco.

Aos 38 minutos, Lineu Pires, da categoria Sport, tomou a segunda colocação.com 1m37s294, enquanto Peter Ferter, também da Sport, ficou na ponta tendo cravado 1m37s205. Desta maneira, Muller caiu para sétimo, por ter sido superado por Alceu Feldman.

Outra vez, quando faltavam cinco minutos para o fim da sessão, a bandeira vermelha foi acionada, impedindo os carros de tentarem diminuir seu tempos e colocou fim ao treino de sexta-feira da Carrera.

