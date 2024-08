Este sábado começou bastante diferente da última sexta-feira para os competidores da Porsche Cup, com o tempo bem mais frio em Interlagos, mas pista seca, os pilotos da categoria Carrera tiveram uma sensação oposta do que aconteceu durante o treino livre.

Após os 12 minutos de treino para as três categorias, Pedro Aguiar conquistou sua primeira pole postion de 2024, sendo seguido por Marçal Muller e Christian Hahn, que fecharam o top 3 para a corrida 1, que acontece neste sábado.

A categoria Rookie, que é a de entrada, teve a chance de ir para a pista abrir suas primeiras voltas antes de todo logo no comecinho do dia. Todos tiveram 12 minutos para cravarem suas voltas e Israel Salmen conquistou a pole position com 1m37s975, sendo seguido por Bruno Campos, Gustavo Zanon, Gustavo Fará e Eduardo Menossi, que fecharam o top cinco.

Já na classificação da categeoria Sport, o clima começou quente e Marcos Regadas acabou escapando da pista antes de conseguir fazer sua primeira volta, mas conseguiu voltar e não causou nenhuma bandeirada.

É importante lembrar que o piloto do carro #17 estreou em Interlagos na categoria Rookie, conquistou as duas vitórias e foi promovido, uma vez que mostrou habilidade maior do que a dos estreantes.

Lineu Pires cravou a melhor volta pela Sport e tomou a pole position para a corrida que acontece na tarde deste sábado, conquistando 1m37s033, mas perdeu assim que a categoria principal entrou em pista.

Para a Carrera, os pilotos chegaram com ainda força de vontade e Miguel Paludo, o líder do campeonato, chegou pilotando um carro reserva, pois o seu titular apresentou problemas e a equipe não conseguiu resolver antes da sessão.

Paludo está tendo uma temporada complicada, mas chega à Interlagos com a vitória em vista, uma vez que ele é um dos nomes que mais subiram ao primeiro lugar do pódio na pista paulista - foram 21 conquistas.

Dentro dos 12 minutos disponíveis, Pedro Aguiar assumiu a ponta com 1m36s361 e foi o primeiro a chegar na casa dos 36 segundo, o que ele manteve até o fim.

Faltando um minuto no cronômetro, Marçal Muller se classificou como segundo colocado para a primeira corrida do fim de semana, enquanto o líder ocupou apenas a 14ª. Christian Hahn, por sua vez, conseguiu a terceira colocação, fechando o top 3.

