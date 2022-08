Carregar reprodutor de áudio

A dupla formada por Leonardo Sanchez e Átila Abreu fizeram uma bela corrida de recuperação nos 300 Km de Termas de Río Hondo, abertura do campeonato da Endurance Series, as corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil.

Com um ritmo constante e uma estratégia bem pensada, a dupla ganhou 12 posições ao longo da corrida após sair em 23º e terminaram em 11º na classificação geral, na segunda posição da classe Carrera Trophy.

Foi a primeira corrida com os novos carros do modelo 992, que estreia na temporada 2022, da dupla bicampeã da competição na classe Challenge Sport. Leo Sanchez e Átila Abreu estabeleceram um ritmo de corrida seguro, sem cometer erros, para conseguir um pódio logo na primeira corrida mais longa com o carro mais potente e mais tecnológico deste ano e em um circuito de 4.805 metros, extremamente técnico.

Outro diferencial para a dupla do carro #17 foi a estratégia. O Autódromo de Termas de Río Hondo é uma pista feita para as corridas do Mundial de Motovelocidade. Ou seja, recheada de caixas de brita nas áreas de escape. Sanchez e Abreu trabalharam com a possibilidade alta de intervenções do safety car ao longo da prova. A segunda entrada, no momento do último pit stop obrigatório, acabou sendo decisiva para eles.

"Foi muito legal", comentou Átila. "A gente largou em último na categoria, lá no fundo do pelotão, não conseguimos uma boa classificação com o carro. Mas na corrida o Leo fez um baita de um trabalho, voltas muito consistentes, o que ajudou muito a gente a estar em um bom ritmo, não errou em hora nenhuma".

"Paramos na hora certa, conseguimos ser muito precisos. E nos meus stints consegui manter uma boa sequência, negociar bem as ultrapassagens. Estávamos nos boxes na hora em que deu o safety car, ainda que tenha sido rápido, mas valeu à pena mesmo assim".

"Então acho que foi positivo, chegar na segunda posição na categoria com esse carro que é mais potente, mais difícil, acho que é muito legal. O Leo tá de parabéns. Agora vamos continuar trabalhando que tem muita coisa pela frente no campeonato. O Nelson Monteiro com o Alan (Hellmeister) estão muito rápidos, o Lineu (Pires) também teve um probleminha...".

"Mas campeonato é assim: nem sempre o mais rápido ganha, tem que ser o mais consistente. E a gente vai trabalhar nesse ponto. Tentar melhorar velocidade, mas também ter a consistência que já nos ajudou no ano passado a ganhar o campeonato. Vamos ver o que a gente constrói. Saímos daqui muito melhor do que chegamos. Então, vamos trabalhar".

"Nossa, estou muito feliz", disse Sanchez. "Confesso que estava triste com a classificação bem ruim, muito ruim, mas a gente conseguiu ter uma boa frequência, conseguimos ter um ritmo bom, não erramos. Foi uma recuperação forte, uma remada de penúltimo para 11º. Foi gostoso".

"A pista é mais difícil, de alta, onde foi a primeira vez que andei. Acho que deu bom aí hoje, a gente está de volta. Começamos desesperançosos na largada, mas a gente voltou aí com esse segundo lugar. Estamos na briga. E nos aguardem, que nós vamos pegar esse campeonato".

A próxima etapa do campeonato de sprint, as corridas curtas, da Porsche Cup Brasil será disputada em Goiânia nos dias 8 e 9 de outubro. A segunda prova do campeonato de Endurance será no mesmo local, também na capital de Goiás, na semana seguinte, entre os dias 15 e 16 de outubro.

