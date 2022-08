Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello fecharam a etapa de Termas de Rio Hondo da Porsche Endurance na sexta colocação. A dupla que largou no sétimo lugar chegou a estar por diversas vezes no top 3 da corrida, mas as intervenções do safety car e alguns problemas de ajuste na máquina impediram o pódio.

Além do top 6 na prova, a dupla completou o primeiro segmento, que entrega 40% dos pontos disponíveis, na quarta posição. Com o resultado a dupla ocupa o quinto lugar da classificação da Carrera Cup.

Na classificação, realizada pela manhã, Piquet e Mello conquistaram o sétimo lugar do grid.

Sob comando de Rodrigo Mello, a dupla ganhou três posições na largada e após ótima disputa na reta oposta confirmaram o terceiro lugar na prova ainda na primeira volta.

Na terceira volta o safety car foi acionado para a retirada de carros da pista. Três giros mais tarde aconteceu a relargada, Mello novamente largou bem e manteve a posição.

Aos 16 minutos Mello passou a ocupar o quinto lugar, que seguia muito equilibrada. O Porsche #29 passou ser atacado por Alceu Feldmann e Ricardo Zonta, os três carros brigavam em todas as curvas, mas Rodrigo Mello levou a melhor com ótimas manobras de defesa.

Na volta 17 aconteceu o primeiro pit stop, o carro #29 que ocupava o oitavo lugar passou a ter o comando de Nelsinho Piquet. O piloto que voltou na pista em 25º lugar e cravou a melhor volta da prova em seu terceiro giro.

Piquet passou a escalar posições e rapidamente alcançou o top-10. Na 27ª volta o embaixador da Motul era o sétimo colocado e seguia ganhando terreno.

Na 32ª volta foi encerrado o primeiro segmento, Piquet e Mello terminaram na quarta colocação. Cinco voltas mais tarde Nelsinho Piquet fez o segundo pit stop da dupla e Mello voltou em 16º lugar.

Na sequência o piloto do carro #29 avançou na prova em dez voltas depois já era o décimo colocado. Seis giros mais tarde Rodrigo Mello ocupava o quinto lugar na prova.

O piloto fez o pit na 49ª volta, neste momento o safety car entrou na pista para retirada de um carro. Mello entregou o carro na terceira colocação da prova.

Piquet retornou para a pista no em 11º lugar e rapidamente avançou para sétimo. Faltando 6 voltas para o fim Piquet assumiu o sexto lugar, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

“Eu acho que o Rodrigo andou muito bem no começo, metade dos carros que estavam em volta dele era profissionais”, disse Nelsinho. “Acho que pecamos no acerto do carro, tínhamos muita velocidade no início e durante o stint perdia muito. Faltou reagirmos mais rápido e um trabalho mais forte com o engenheiro. Mas não tivemos nenhum problema mecânico, agora é partir para a próxima”.

O próximo compromisso de Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello pela Porsche Cup acontece no dia 16 de outubro, em Goiânia.

“Foi difícil acertar o setup do carro, principalmente no segundo stint”, comentou Mello. “No começo estávamos rápidos, mas subiu muito a pressão do pneu e ficou difícil manter a performance. Mas estamos na briga, vamos para a próxima”.

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: