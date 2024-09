Nem mesmo o forte calor, na casa dos 35°C, e uma gripe que atingiu as duas pilotos atrapalhou o primeiro pódio da única dupla 100% feminina no Porsche Endurance Challenge, no moderno Circuito Termas de Río Hondo, em Santiago del Estero, na Argentina. As pilotos Mobil™ Antonella Bassani e Letícia Bufoni terminaram na quinta posição na classe Challenge Rookie na segunda etapa do campeonato.

Antonella Bassani foi escolhida para largar em Termas de Río Hondo. E fez seu papel. Ganhou várias posições em seu stint e entregou o carro #72 na primeira posição no geral da Challenge. Saiu do carro esgotada após quase ficar fora da etapa por causa de uma forte gripe. Quando Letícia Bufoni assumiu o volante, também gripada, manteve a postura conservadora do fim de semana, na primeira experiência no circuito argentino.

Bufoni entregou o carro dentro da zona de pódio na Challenge Rookie. Antonella avançou mais algumas posições no penúltimo stint, quando sua parceira voltou ao carro para fechar a corrida. E nem mesmo o safety car na parte final da corrida atrapalhou a conquista do primeiro pódio da dupla, justamente no moderno e extremamente técnico Circuito Termas de Río Hondo, de 4.806 metros e 14 curvas.

"Foi superpositivo". disse Bassani. "A gente teve uma evolução muito grande de Estoril para cá. Infelizmente a gente chegou muito mal, tentando se recuperar. Quando estamos doentes, o certo é não fazer esforço físico. Estava com atestado de cinco dias, inclusive para ficar de repouso, e vim para cá. Mas foi uma coisa muito legal".

"Larguei e sofri muito no meu primeiro stint por conta do calor e da gripe. Estava muito mal. Saí do carro vendo tudo meio embaçado. Mas consegui entregar o carro em primeiro para a Letícia (Bufoni) e depois ela conseguiu evoluir ao longo da corrida. Muito feliz por nosso primeiro pódio juntas, acredito que seja o primeiro de muitos. Agora a gente vai focar em Interlagos".

"Estou muito feliz de ter conseguido finalizar a corrida", disse Bufoni. "Estava bem tensa no começo, porque, além de estar muito doente, era uma pista difícil, rápida. Não andava no carro desde Portugal, em junho. Estava me cobrando muito para não bater, para não rodar, então acabei segurando bastante o ritmo na corrida para não arriscar nada. Estou feliz por isso, que a gente conseguiu terminar".

"Tivemos vários problemas com o carro em Portugal, rodei lá, e a gente não conseguiu ter um resultado bom. Então, só de terminar e ainda conseguir um código, já estou superfeliz. Vou pegar tudo o que fiz nesse fim de semana para aprender e poder chegar em Interlagos um pouco mais preparada e sem estar doente".

A dupla 100% feminina Mobil™ voltará à pista na última etapa da Porsche Endurance Challenge será disputada em 16 de novembro no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Será a prova mais longa, com extensão de 500 quilômetros.

NORRIS FLERTA COM PERIGO, MAS VENCE EM SINGAPURA! Veja DEBATE sobre Marina Bay com GIANLUCA PETECOF

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!