O forte calor em Termas de Rio Hondo fez com que carros e pilotos fossem ao limite nesta segunda etapa da Porsche Endurance Challenge. Na disputa deste domingo, dia 22, Werner Neugebauer e Rubens Barrichello partiram da quarta colocação para terminar o primeiro segmento da prova na primeira colocação e finalizar os 300 Km de Rio Hondo com o segundo lugar.

Com os resultados a dupla do #8 da Mahrte Racing Team agora divide a liderança do campeonato com Marçal Muller e Enzo Elias, todos somando 147 pontos. A decisão do campeonato segue acirrada para a etapa decisiva, que será disputada em Interlagos no mês de novembro.

Responsável pelo segundo stint e depois pelo fechamento da prova, Barrichello vê o segundo lugar como um bom resultado na Argentina. "Foi um domingo bem disputado, na etapa de Portugal nós largamos da pole e defendemos. Dessa vez nós largamos de quarto, então teve uma recuperação. Durante a prova a gente chegou a liderar a corrida, mas a gente não tinha o ritmo que o 544 tinha hoje. Acho que era o máximo que a gente podia esperar. Andamos forte o tempo inteiro e eu acho que tem que sair daqui de Termas feliz com o segundo lugar”, analisou Rubens Barrichello.

Werner Neugebauer foi o responsável por começar a corrida guiando o carro e destacou o calor como um dos fatores de destaque do dia, já que foi preciso cuidar dos freios durante toda a prova.

"Eu concordo com o Rubens, a gente não tinha o melhor ritmo. Consegui recuperar algumas posições na largada, depois acompanhar o Marçal. No box a gente os passou e depois eles recuperaram a posição. Foi um dia muito quente, muito difícil para os carros também, a gente tinha que cuidar bastante dos freios a corrida inteira. Fizemos o que dava para fazer e vamos para cima em Interlagos", disse Werner.

O próximo compromisso da Porsche Cup Brasil será pela etapa decisiva do campeonato Sprint, nos dias 2 e 3 de novembro, na preliminar do GP Brasil de Fórmula 1. O campeonato Endurance também terá a sua final disputada em novembro, no dia 16.

