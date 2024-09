Neste domingo Dudu e Fefo Barrichello disputaram a etapa de Termas de Río Hondo da Porsche Endurance, na Argentina. A dupla do Porsche #111 da Mahrte partiu do sétimo lugar do grid, chegou a ocupar o terceiro posto da prova, mas um toque de um concorrente na última volta causou um furo do pneu e tirou os filhos de Rubens Barrichello do pódio.

Partindo do sétimo lugar do grid, Fefo Barrichello avançou para a quinta posição na largada e tinha um ótimo ritmo de prova. Na 16ª volta Fefo fez a primeira parada obrigatório e entregou o carro para o irmão mais velho.

Dudu Barrichello seguiu mantendo o bom desempenho apresentado pelo irmão, mesmo sofrendo com problemas nos freios, o vice-líder da Stock Car avançou para o quarto lugar até a parada nos boxes.

No decorrer da prova Fefo e Dudu Barrichello passaram a administrar o problema nos freios que se acentuava a medida que corrida avançava para a parte final. Nos giros finais Dudu protagonizou ótimas disputas com Rodrigo Mello e Guilherme Salas, fazendo uma ótima ultrapassagem e avançando para o terceiro lugar.

Faltando apenas quatro voltas para o final o safety car foi acionado para a retirada de um concorrente. Na última volta aconteceu a relargada, Dudu que ocupava a quinta posição foi pressionado por um concorrente, na disputa o carro #111 da Mahrte sofreu um toque que causou o furo do pneu, com isso a dupla acabou no 15º lugar.

"Foi difícil", disse Fefo. "Tipo, a gente tenta manter a gratidão o máximo possível. Queria muito esse resultado, porque amanhã é aniversário do Dudu (Barrichello). Queria muito dar esse resultado para ele. Fiz um largadão e entreguei o carro para ele em uma ótima posição. Ele me devolveu também em uma ótima posição, mas a gente estava com problemas de freio em todo o fim de semana. Ele só foi piorando. A gente ainda estava no pódio, mas aí um piloto tirou a gente. É uma pena ver esses caras experientes fazendo esse tipo de coisa, mas é uma pena ter uma corrida jogada no lixo. Mas vamos para Interlagos".

"Foi um fim de semana difícil para nós", comentou Dudu. "A gente lutou contra problemas no freio. Ninguém conseguiu achar o que era. Então a gente tinha que frear mais ou menos 50 metros antes de todos. O pessoal estava passando por fora, nas freadas, e não conseguia parar de jeito nenhum. Lamentável. A gente vem até aqui, faz todo o esforço, todos os mecânicos trabalhando nesse calor... não ter um carro nem para competir com os outros é difícil".

"Então foi um trabalho muito bom do Fefo (Barrichello). Ele conseguiu administrar muito bem esse nosso problema. Mas no fim tive ali uma disputa tentando segurar o quarto lugar. No fim, foi novamente lamentável a gente ter de largar atrás de mais de cinco carros de outra categoria, que são mais lentos. Foi lamentável a decisão da direção de provas. Infelizmente, nosso pneu furou e o carro entortou inteiro na última volta. Foi apenas um abandono depois de todo o trabalho da semana".

O próximo compromisso de Dudu e Fefo Barrichello pela Porsche Cup acontece no dia 16 de novembro, em Interlagos.

