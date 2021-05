XP Private assume naming rights da Porsche Cup

A XP Private amplia seu patrocínio a Porsche Cup e assume o naming rights do campeonato, que passa a ser Porsche XP Private Cup Brasil. A empresa já tinha sua marca presente em todos os carros do grid na temporada passada. A Porsche XP Private Cup Brasil é a principal categoria de Gran Turismo da América Latina.

Em seus 16 anos de história, é um dos maiores eventos do esporte a motor no Brasil e já compartilhou autódromos com as principais categorias do mundo. Desde 2005, por exemplo, realiza de forma ininterrupta o evento-suporte do GP Brasil de F1 em Interlagos.

“A XP Private é hoje um dos principais players do seu segmento de atuação. Ter a oportunidade de estampar a nossa marca numa competição tão importante como a Porsche Cup é demonstração da maturidade do nosso negócio e da nossa marca”, ressalta Beny Podlubny, head global da XP Private.

Pethra Ferraz, diretora de Marketing da XP Inc. destaca os paralelos que existem entre o esporte e o mercado financeiro: “A XP já tinha uma presença importante no automobilismo e agora estamos dando um passo além, assumindo o naming rights do campeonato. Faz muito sentido para nós associar nossa marca aos valores do esporte como espírito competitivo, a garra para seguir em frente e a crença de que o ‘sonho grande’ pode ser atingido”.

“É uma grande realização ter a XP Private como titular dos naming rights da Porsche Cup", afirma Dener Pires, promotor da Porsche XP Private Cup Brasil. Nosso evento compartilha diversos valores com a marca XP e sua trajetória de sucesso no mercado brasileiro".

"Acreditamos em inovação e no posicionamento arrojado em busca pela excelência. Tivemos uma formidável relação de patrocínio na temporada passada e ampliar isso em 2021 é, ao mesmo tempo, um desafio e motivo de orgulho".

"Acompanhamos o interesse da XP Private em investir nos mais relevantes ativos do esporte brasileiro e estamos muito satisfeitos em integrar essa plataforma com as nossas corridas".

O acordo entre XP Private e Porsche Cup prevê ainda uma parceria com o Instituto Gerando Falcões, quando será oferecido um curso de mecânica para jovens de comunidades carentes. Os participantes poderão estagiar nas corridas e receberão um certificado de conclusão de curso.

A temporada 2021 começa neste fim de semana (29 e 30 de maio) no autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu) e tem nove etapas programadas para o ano, passando também por Interlagos, Goiânia e Curitiba. Na jornada inaugural, estão inscritos 46 carros para quatro corridas entre sábado e domingo. As provas têm transmissão ao vivo pela Band e pelo Motorsport.com e em VT pelo SporTV.

A Porsche XP Private Cup Brasil será o primeiro evento de motorsport da Porsche no planeta a aderir ao programa CO₂ Porsche Impact, que visa neutralizar as emissões de carbono. No total, a Porsche XP Private Cup Brasil irá compensar 700 toneladas de CO₂, o dobro da pegada de carbono deixada pela categoria.

