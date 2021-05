Georgios Frangulis ainda nem estreou oficialmente como piloto da Porsche Carrera Cup e já tem uma marca para celebrar. O “Grego” é o primeiro piloto do grid 100% carbono neutro.

Por meio da GreenWood Atmosphere, o titular do Porsche #88 neutralizou todas as emissões de dióxido de carbono de seu carro de competição acelerando todas as voltas de todos os treinos e corridas de 2021, bem como os deslocamentos da Oak Racing Team (ORT) durante o ano inteiro para acompanhar as provas do piloto.

A iniciativa está 100% em linha com a inovadora estratégia da Porsche Cup em neutralizar sua pegada de carbono. A categoria é pioneira no universo da Porsche em esporte a motor a adotar uma política sustentável rumo ao carbono zero. O evento divulgou nesta sexta-feira que neutralizará 700 toneladas de CO2 em 2021 por meio do programa global Porsche Impact.

“Fiquei muito contente ao receber a notícia da adesão da Porsche Cup ao programa Porsche Impact", disse Frangulis. "O tema da sustentabilidade é muito importante para mim e faz parte da cultura da OAKBERRY, então foi uma grata surpresa notar que estamos em plena sintonia com a categoria uma vez que eu também tive a iniciativa de neutralizar as emissões do meu carro de competição e da operação logística da ORT para trabalhar em minhas provas".

A bandeira da sustentabilidade é uma das grandes pautas da abertura da 17ª temporada brasileira dos carros de corrida mais produzidos no planeta.

Após uma temporada e meia acelerando na classe GT3 Cup, Frangulis sobe neste ano para a Carrera Cup, a categoria profissional da Porsche Cup. Ele é um dos 23 pilotos do grid e está classificado na divisão Carrera Trophy, voltada para os estreantes.

Como sabe que a missão de competir com adversários com muitíssimo mais quilometragem acumulada com os Porsche de corrida, o Grego não perdeu tempo.

Nesta quinta-feira, ele aproveitou os treinos opcionais para a etapa de abertura e percorreu 45 voltas, totalizando mais de 150 km no Velocitta.

Depois de três meses longe do carro, Georgios aproveitou a presença de César Ramos, seu coach na categoria, para entender ainda melhor as diferenças do carro 4.0 para o 3.8 no qual andou em 2020. Além de ficar mais afiado no traçado do interior paulista, onde pilotou em poucas oportunidades.

Após um dia produtivo, o piloto ORT classificou como positivo os treinos do dia.

"Agora falando sobre a atividade de quinta-feira: foi um bom dia de treinos. A pista é muito diferente de Interlagos onde fizemos nosso único treino de 4.0 em fevereiro. Foi um dia de adaptar ao carro e à pista juntos".

"Agora é continuar focado na preparação que o ritmo forte vem com treinos e essa progressão vai nos proporcionar um bom quali e boas corridas na jornada de estreia.”

Já visando a classificação e as corridas, Georgios volta a acelerar na sexta para a primeira rodada de treinos livres oficiais da categoria. O sábado é dedicado para o quali e a primeira das duas provas do final de semana.

Etapa 1 - Cronograma

Sexta-feira, 28 de maio

9h – 12h – Treino opcional 1 - Todos

13h – 14h45 – Treino opcional 2 - Todos

15h40 – 16h25 – Treino livre 1 - Carrera Cup

Sábado, 29 de maio

9h15 – 9h30 – Quali – Carrera Cup

9h45 – 9h55 – Quali Top10 – Carrera Cup

13h – 13h28 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) – Carrera Cup

Domingo, 30 de maio

12h – 12h28 – Corrida 2 (25 minutos +1 volta) – Carrera Cup

