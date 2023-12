Brasília será palco da largada e chegada do Sertões 2024

O Sertões 2024 terá um palco inédito tanto na largada como na chegada. Brasília, a capital federal do Brasil, foi eleita para sediar a 32ª. edição do maior rally das Américas, prova em laço – que larga e chega no mesmo lugar - marcada para 23 a 31/8/2024 e que faz parte do Campeonato Latinoamericano de Rally-Raid.

A grande novidade foi anunciada hoje, em coletiva de imprensa realizada na Torre 360 BRB, com a presença dos organizadores do Sertões; executivos do Banco BRB, principal parceiro comercial da prova, e autoridades locais.

O pano de fundo do Sertões é o Brasil. Cada ano a organização traz um roteiro inédito, honrando sua missão de revelar um Brasil que poucos brasileiros conhecem. Em 2024 serão no total 3800 km de prova, sendo 2400 de trechos cronometrados.

O Sertões já passou por Brasília em duas outras ocasiões em sua história. A primeira, em 2005; e mais recentemente em 2020. Brasília está estrategicamente localizada no Centro Oeste do país, o que permite uma logística mais favorável para as equipes de apoio, que percorrerão 1.460km durante toda a prova.

Sertões Series

Outra novidade anunciada pelo diretor técnico, Edgar Fabre, é o retorno do Sertões Series em 2024, campeonato composto por 4 provas, promovido pela Dunas Race, que debuta em terreno internacional, na Argentina, mais um prova inédita no Jalapão (TO):

01 a 10/2/2024 - SARR - South America Rally Raid Argentina

23 a 31/8/2024 - Sertões BRB

08 a 12/10/2024 - Sertões Series Tocantins

12 a 16/11/2024 - SARR Series Fiambala

Instituto Sertões

O Sertões BRB se orgulha de ser um evento de três dimensões que compreende: esporte, turismo e o social. Mais do que uma competição, o maior Rally das Américas não quer apenas passar pelas cidades que recebem a prova, mas transformar as pessoas e as comunidades.

Para consolidar esse legado, foi criado em 2022 o Instituto Sertões, uma organização sem fins lucrativos com foco no impacto social e econômico através do esporte. O objetivo é promover melhor qualidade de vida através de atendimento em saúde, projetos educacionais, culturais e ações de conscientização ambiental.

Ação social - SAS Brasil

O Sertões não é só sobre levantar poeira. É sobre levar saúde e alegria para as cidades de um Brasil profundo por onde passa, através da startup social SAS Brasil (sigla de Saúde e Alegria no Sertões), que tem como missão transformar o acesso à saúde especializada no Brasil.

Em 2023 completou uma década de atuação com números impressionantes. Foram mais de 165 mil pessoas beneficiadas e mais de 124 mil atendimentos realizados em 20 ações vinculadas ao Sertões.

Legado socioeconômico

O Sertões é muito mais do que o maior rally das Américas. É um evento que conecta o Brasil e movimenta a economia das pequenas cidades por onde passa. A caravana do Sertões conta com cerca de 2 mil pessoas que ativam a hotelaria, restaurantes, postos de combustível e mercados, injetando cerca de 1 milhão reais dia na economia das cidades anfitriãs. Promove a culinária e os temperos das regiões por onde passa, através da realização do concurso Sabores do Sertões, engajando e motivando restaurantes a participarem.

Oferece capacitação para os pequenos empreendedores locais, em parceria com o Sebrae; engaja as escolas da rede pública através da realização do Concurso de Artes ( Sertões Cultural). E também promove o Brasil através de Expedições de Turismo.

Expedições Turismo

As Expedições de Turismo acontecem paralelamente ao Rally dos Sertões e são para as pessoas que não querem competir, mas querem se divertir. Além de poderem acompanhar a competição de "camarote" em trechos exclusivos definidos pela equipe técnica, os expedicionários ainda visitam os atrativos turísticos (Parques Nacionais, Cachoeiras, Cavernas) ao longo do roteiro, experimentam a gastronomia local e conhecem o artesanato de cada região.

As expedições proporcionam principalmente uma integração com a caravana do Rally do Sertões, ou seja, foram desenvolvidas para aqueles que desejam conhecer o interior do Brasil.

