Palco da quinta edição do Rally Poeira, integrante do calendário do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, a região de Araçatuba (SP) teve um dia de forte calor e disputas também em alta temperatura.

Neste cenário, o piloto Bruno Varela conseguiu pontos importantes para tentar um novo título no campeonato nacional. Agora, o piloto da equipe Can-Am Monster Energy assumiu a vice-liderança, atrás apenas de Guilherme Cysne (GC Rally Team/PEAK Motorsport) na tabela.

Mesmo com a possiblidade de tempestade no Noroeste do Estado de São Paulo, após alerta emitido na última quarta-feira pela Defesa Civil, o forte calor da primeira especial da sétima etapa do Brasileiro de Baja exigiu bastante de pilotos e carros.

Administrando a elevada temperatura do motor, que poderia acionar o sistema automático de modo de segurança, Bruno Varela conseguiu percorrer os 122,78 km da especial para terminar no segundo lugar, atrás do vencedor do dia, Kaique Bentivoglio (Polaris One).

Com este resultado, o piloto da Varela Can-Am Monster Energy diminui de 17 para nove a diferença em relação ao primeiro colocado no Brasileiro de Baja, Guilherme Cysne, que encerrou a etapa na sétima colocação. Os dois somam 238 e 247 pontos, respectivamente.

“Apesar do forte calor, foi uma especial muito boa de pilotar. Consegui um bom ritmo durante toda a prova e, mesmo com a alta temperatura, consegui levar o carro até a linha de chegada, que é o que importa”, comentou Bruno, que ainda foi o mais rápido no Super Prime (trecho de 3,32 km) com o tempo de 3min42s93.



Liderança na Over Pro

Mais um piloto da Varela Can-Am Monster Energy fechou a especial deste sábado do Rally Poeira entre os três melhores do dia na classificação geral. Com o terceiro lugar, Reinaldo Varela também comemorou a vitória na categoria UTV Over Pro, que ele lidera à frente de Marcus Cotton (Polaris Factory Racing Brasil/Cotton Racing). Um bom resultado na segunda especial do Rally Poeira pode dar a Reinaldo o título antecipado.

“O forte calor deixou tudo ainda mais desafiador, especialmente em termos de resistência física e desgaste dos carros. Mas resistimos e agora é ter foco total na especial que encerra a corrida, para assegurarmos a liderança para a reta final do campeonato”, explicou Reinaldo.

O terceiro Can-Am Maverick X3, pilotado por Gabriel varela, terminou na quinta colocação na geral, conseguindo recuperar o ritmo após algumas adversidades encontradas na primeira metade da prova.

“Foi um bom dia para a equipe. Tive um pequeno problema no carro e um pouco de dificuldade durante a prova, mas depois do abastecimento conseguimos resolver esses problemas e fechar com um bom resultado. Agora, serei forçado a acelerar e correr mais riscos para terminar bem colocado nessa etapa”, explicou Gabriel. O Rally Poeira será encerrado com uma especial de 130km.

Top-10 da classificação geral da Especial deste sábado do Rally Poeira:

1º Kaique Bentivoglio (Polaris One) – 1h42min43s86

2º Bruno Varela (Varela Can-Am Monster Energy), a 17s68

3º Reinaldo Varela (Varela Can-Am Monster Energy), a 1min39s52

4º Pedro Mac Dowell e Daniel Spolidoro (Cotton Racing), a 1min55s74

5º Gabriel Varela (Varela Can-Am Monster Energy), a 2min37s52

6º Jean Azevedo (T+A Rally Team/Polaris Racing Brasil), a 3min32s61

7º Guilherme Cysne (GC Rally Team/PEAK Motorsport), a 3min37s01

8º Conrado Matsumoto (Cotton Racing), a 4min18s34

9º Gabriel Cestari e Jhonatan Ardigo (Ghia Motorsports/Cotton Racing), a 5min08s70

10º Ariel Achallenberger (Tech Force Racing Team), a 5min29s07

