A Defesa Civil de São Paulo emitiu na última quarta-feira (15) um alerta de tempestade para o interior do Estado, na região que abrange Araçatuba, onde será disputada a sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja.

Podem ocorrer, segundo o informe, granizo, chuva em grande volume e ventos de forte intensidade, de até 100km/h. A situação, que tem se repetido em 2023, é uma novidade para os realizadores de eventos ao ar livre, seja de qualquer esporte, e exige uma preparação prévia.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a combinação de altas temperaturas, umidade e a chegada de uma frente fria pode causar temporais. “Essa situação é o chamado ‘novo normal’, não é? Mas no caso dos rallies, nós já temos uma grande preocupação com segurança. Faz parte do DNA da categoria. Por isso usamos, faz tempo, dois sistemas de comunicação entre a organização e os carros”, diz o tricampeão mundial Reinaldo Varela, da equipe Can-Am Monster Energy, que participa do evento na categoria UTV.

“Um deles é o Stella, que permite saber em tempo real a localização de qualquer competidor e também possibilita que a organização aja com rapidez em caso de necessidade. O outro é um sistema de rádio, coordenado pela organização, que aciona as equipes de socorro e de manutenção imediatamente. Então, a corrida acontece ao longo de centenas de quilômetros, mas tudo é controlado ou monitorado por satélite”, detalha Varela.

O sistema de rastreamento Stella funciona por GPS fornecendo informações segundo a segundo de cada competidor. Além de rastrear, ele também oferece informações visuais e em áudio de pontos de controle, zonas de radar e ativa alertas de proximidade quando um competidor vai ultrapassar o outro. Complementarmente, a Arena Rally, tradicional organizadora de diversas corridas da modalidade, monitora as condições climáticas com vistas à segurança dos competidores e membros de equipe.



Disputa pelo título – O Campeonato Brasileiro de Rally Baja está se aproximando do momento decisivo. Com o nome de Rally Poeira, a prova do final de semana é a penúltima do calendário e deve indicar os principais favoritos ao título.

A competição terá um formato semelhante ao das etapas anteriores, com duas especiais, uma no sábado e outra no domingo. Ao todo, serão aproximadamente 450 km de trajeto (incluindo os deslocamentos iniciais e finais), em um percurso de terra batida, com alguns trechos em meio a canaviais das fazendas da região.

Filho mais jovem do tricampeão mundial, Bruno Varela está 17 pontos atrás do líder Guilherme Cysne (GC Rally Team/PEAK Motorsport) na tabela e pretende reduzir a vantagem para tentar o título no encerramento do campeonato, previsto para o dia três de dezembro, em São Carlos, também no interior de São Paulo. “Chegou a hora de correr em nossa terra, né? Meu pai veio de Araçatuba e essa é uma prova muito especial para nós”, comentou Bruno, que venceu uma das especiais da etapa passada.

“É uma corrida muito rápida e que geralmente tem muita poeira. Vou tentar me aproximar mais da liderança do campeonato, que está bem equilibrado e interessante de disputar. Estou totalmente focado nesse objetivo”, concluiu Bruno, terceiro colocado na classificação. O segundo é Lucas Moraes (MEM Motorsport/Polaris), que está três pontos atrás do líder.

A equipe Can-Am Monster Energy também contará com Gabriel Varela, irmão de Bruno, considerado outro favorito para a vitória em Araçatuba. “Fizemos algumas atualizações no Maverick X3 e acredito que estamos prontos para conseguir um bom resultado nesta etapa. É um terreno onde gosto muito de andar e onde estamos bem familiarizados. Mas, sabe como é, em se tratando de rally, tudo pode acontecer”, comentou Gabriel.

Confira abaixo a programação do Rally Poeira para este fim de semana:





17/11 – Sexta-feira

13h00 – Inscrições e entrega do equipamento Stella

14h00 – Vistoria técnica

16h00 – Shakedown

19h00 – Briefing (Pavilhão Casa do Nelore – Recinto de Exposições)



18/11 – Sábado

07h30 – Prólogo UTVs

10h00 – Largada especial 1

16h00 – Largada Super Prime / Largada especial 2



19/11 – Domingo

08h00 – Largada especial 3

14h00 – Pódio e premiação

