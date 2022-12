Em grande estreia no deserto, Lucas Moraes repete desempenho é só perde para campeão no Oriente Médio

Carregar reprodutor de áudio

Lucas Moraes repetiu a surpreendente performance durante o Dubai International Baja, prova válida pela última etapa da Copa do Mundo FIA de Rally Baja. Competindo pela primeira vez no deserto, depois de vencer ontem o primeiro dos dois dias da competição, o jovem brasileiro foi o segundo colocado na etapa de encerramento, disputada neste sábado (3) nas areias dos Emirados Árabes Unidos. O evento também finalizou a preparação do piloto para o Dakar 2023, a ser disputado mais uma vez na Arábia Saudita, com início no dia 31 de dezembro.

Ao lado do experiente navegador alemão Timo Gottschalk, vencedor do Dakar em 2011, Moraes terminou o sábado na segunda posição do dia, mesma colocação que a dupla conquistou na soma de tempos final da prova. Depois de ter terminado os 194,40 km da última sexta-feira no primeiro lugar, o brasileiro acabou se sentindo mal neste sábado durante o estágio de 195,98 km entre Al-Marmoun e Lisaili. Na soma dos dois dias, a vitória do Dubai International Baja ficou com a dupla formada pelo saudita Yazeed Al-Rajhi e o alemão Dirk von Zitzewitz, que com o resultado se sagrou campeã mundial.

Melhor do que o esperado

“Eu jamais poderia esperar terminar em segundo logo na minha primeira corrida no deserto. Estou muito feliz com este segundo lugar. Para mim, pessoalmente, é muito melhor que o esperado”, diz o brasileiro, que pilotou um Toyota Hilux DKR IMT da equipe Overdrive. “É claro, não dá pra não pensar no fato de que tivemos chance de ganhar – eu nunca imaginei disputar a vitória na minha primeira corrida no deserto! Infelizmente tivemos que parar duas vezes durante a prova para eu me recompor de um enjoo, provavelmente causado por não ter me hidratado melhor no deserto – faz parte do aprendizado! Mas de qualquer forma essa corrida foi um treino muito importante para o Dakar, que é o nosso objetivo. Agora o foco é 100% no Dakar”, concluiu o piloto, que integra o time de atletas da Red Bull.

O Dakar 2023 tem seu início marcado para o dia 31 de dezembro de 2022 com a realização do prólogo. A prova será disputada entre os dias 1º e 15 de janeiro. Confira o resultado geral no Dubai International Baja:

Yazeed Al-Rajhi (Arábia Saudita)/Dirk von Zitzewitz (Alemanha) - 7h02min32s Lucas Moraes (Brasil)/Timo Gottschalk (Alemanha), a 1min07s Eryk Goczal (Polônia)/Oriol Mena (Espanha), a 15min05s