Focado no Dakar, Moraes vai ao Mundial encarar dunas das Arábias

Em preparação para o Rally Dakar 2023, o bicampeão da prova mais importante do país, o Rally dos Sertões, inicia nesta terça-feira (29) treinos muito especiais.

Visando um aprendizado bastante específico, Lucas Moraes chegou ontem nos Emirados Árabes, onde disputará a partir da próxima sexta-feira o Dubai International Baja, válido como última etapa da Copa do Mundo da modalidade, chancelada pela FIA.

Esta será a primeira prova que Moraes disputará como atleta oficial da Red Bull. Nela, o brasileiro terá entre seus objetivos desenvolver a técnica de pilotagem nas dunas da região que, como será o caso do Dakar, formam longas sequências que preenchem muitos quilômetros do percurso da prova.

Membro da equipe belga Overdrive, o brasileiro já utilizará o Toyota Hilux DKR IMT com o qual competirá no Dakar ao lado o navegador alemão Timo Gottschalk – campeão da prova em 2011, com o catarense Nasser Al-Attiyah.

Além de Lucas, a Overdrive também contará com o saudita Yazeed Al-Rajhi – atual campeão mundial de Cross-Country Baja e líder do campeonato deste ano – e o holandês Erik Van Loon.

Entrosamento

O brasileiro destaca que outro objetivo importante de sua participação no evento é ganhar entrosamento com Gottschalk, principalmente devido ao fato de que terá que se comunicar com o alemão na língua inglesa.

“Essa prova será um grande desafio, e estou muito ansioso para iniciar o trabalho com minha equipe. Será minha primeira vez atuando do lado do Timo, e precisamos afinar nosso entrosamento o mais rápido possível. Não estou tão habituado a receber instruções de um navegador em inglês, por isso nosso trabalho nestes dias será muito importante”, aponta Lucas.

Moraes frisa que as dunas são, tradicionalmente, uma das características mais traiçoeiras do Dakar, que este ano mais uma vez será disputado na Arábia Saudita, com um relevo bastante similar ao que o brasileiro irá enfrentar no próximo fim de semana.

“Apesar de ser disputada nos Emirados Árabes, a região da prova está localizada no mesmo deserto onde vai acontecer o Dakar, que acontece do outro lado da fronteira, na Arábia Saudita”, detalha Lucas Moraes.

“Todos os aspectos da pilotagem são mais complicados quando você está neste tipo de duna. O mais difícil é você conseguir passar por uma cadeia longa de dunas sem se perder. Ou seja, seguir o rumo indicado pelo navegador e não sair dele. Vamos trabalhar nisso tentando desenvolver ao máximo nosso ritmo de prova no deserto”, conta o piloto brasileiro da Red Bull.

O Dubai International Baja ocorre na próxima sexta-feira e sábado (2 e 3/12), com 200 quilômetros de trechos cronometrados em cada dia. Antes da corrida, a equipe Overdrive vai levar seus pilotos para testes, programados para esta terça e quarta-feira. Na quinta-feira, todos os competidores realizarão o shakedown, treino de verificação final do funcionamento dos equipamentos.

