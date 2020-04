Filme do Rally dos Sertões 2019 disponível no Net Now e Vivo Play

O Rally dos Sertões virou filme. A pré-estreia aconteceu em evento virtual nesta quarta-feira (25/03) pelo App do Sertões e no YouTube. Pilotos, navegadores e convidados assistiram, de casa, uma sessão especial. Nesta quinta-feira (26/03), já está disponível para o público nas plataformas Net Now e Vivo Play. O filme é uma co-produção do Sertões com as produtoras Ponto 25 e Pródigo Filmes. Tem a direção de João Lopes e Maurício Lippi com a produção executiva de Beto Gauss.

Em 109 minutos, são retratados os desafios dos personagens que fizeram a história da prova de 2019, vencidos e vencedores. Mais do que um duelo motor X poeira, velocidade X distância o filme é sobre paixões. Sobre desafios e de certa forma sobre missões quase impossíveis, que as pessoas são obrigadas a enfrentar quando se dispõem a atravessar o Brasil, numa jornada de Campo Grande (MS) a Aquiraz (CE).

Resumir uma competição que dura oito dias, envolve uma viagem de 5.000 km com uma caravana de quase duas mil pessoas reflete bem estes desafios e a paixão destes sertanejos do século 21.

Em grande parte a história do filme foi conduzida mais pelos pilotos e navegadores do que pela equipe de roteiristas. Os produtores e câmeras gravaram todo material sem saber como o filme terminaria. Protagonistas conquistaram o seu espaço no braço, como diz a gíria do automobilismo.

Além dos melhores pilotos off-road do Brasil o público ainda vai se surpreender com participações especiais de Luciano Huck e Whindersson Nunes e dos voluntários do projeto social do Sertões - SAS Saúde e Alegria no Sertões -, que prestam atendimento médico à população carente das cidades por onde a prova passou.

“Neste ano inovamos no documentário do Sertões, que fala desses heróis que atravessam o Brasil. Contamos as histórias da prova pela perspectiva dos nossos personagens, seus desafios, frustrações, alegrias. Permeado a isso, retratamos as histórias de pessoas que recebem a prova, o legado do projeto social SAS – Saúde e Alegria no Sertões, que realiza atendimento médico pelas cidades por onde o Sertões passa e as paisagens incríveis”, disse Maurício Lippi, diretor.

“Esse filme mostra igualmente vários tipos de personagens do mundo Sertões. Tem os que aparecem na tela e os que disputam a prova com os protagonistas. Temos ainda o público que recebe a caravana do Sertões em cidades minúsculas deste Brasil magnífico. Além dos mecânicos, os médicos, voluntários, técnicos da organização, turistas que acompanham a prova nas expedições Sertões. O pessoal da produção abre o olho quando eu digo que se trata de uma obra interativa. Mas é isso: cada um de nós se enxerga fazendo parte dessa aventura", disse Joaquim Monteiro, Diretor Executivo da Dunas, empresa que organiza o Sertões.

Galeria Lista A dupla campeã nos Carros, Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio 1 / 7 Foto de: Thiago Diz A dupla campeã nos UTVs, Denisio Nascimento/Idali Bosse 2 / 7 Foto de: Victor Eleuterio Costa O campeão dos Quadris, Marcelo Medeiros 3 / 7 Foto de: Marcelo Machado de Melo Tunico Maciel, levou o bi nas Motos 4 / 7 Foto de: Thiago Diz O Mitsubishi de Guiga Spinelli/Youssef Haddad 5 / 7 Foto de: Donizetti Castilho Kit Pipó pipoca gourmet enviado aos convidados 6 / 7 Doc Sertões retrata os desafios dos personagens que fizeram a história na prova 7 / 7

Ficha técnica:

Documentário: Sertões 2019

109 minutos

Produção: Ponto25 Filmes e Pródigo Filmes

Direção: João Lopes e Mauricio Lippi

Produção Executiva: Beto Gauss

Conteúdo: Wladimir Candini

Roteiro: Deco Parisatto, Flávio Vieira, Jaú Carvalho

Montagem: Daniela Paulino, Marcelo Lippi, Renato Lavdovski

O Sertões: Na sua 27ª Edição, que terminou em Aquiraz no último dia 1º. de setembro, o Sertões trouxe muitas novidades. O rali projeta o futuro em três dimensões: Esporte, Social e Turismo. O lado competitivo da prova evoluiu com novos desafios de navegação, velocidade e tecnologia. O lado social, também conhecido pelo trabalho do S.A.S. (Saúde e Alegria nos Sertões), praticamente dobrou a sua capacidade de atendimento das populações sertanejas por onde o Sertões passa. Cidades remotas com população carente. Finalmente: a dimensão, turística. O Sertões revelou lugares que pouca gente conhece e passou a ter uma estrutura capaz de levar turistas para acompanhar a prova e todas as atrações do entorno. Mais ainda, as “expedições Sertões” são agora uma opção de viagens aberta o ano inteiro.