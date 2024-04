MotoGP: Yamaha testará moto completamente nova em Jerez

A Yamaha vai para o teste de Jerez da MotoGP, marcado para a próxima segunda-feira (29), com uma M1 completamente nova para Fabio Quartararo e Álex Rins, segundo apurado pelo Motorsport.com.

A marca japonesa fez de tudo para convencer Quartararo a permanecer na equipe, renovando o contrato por mais dois anos, em uma manobra que acabou por surpreender o paddock da categoria. Apesar de ficar claro que a proposta de 12 milhões de euros teve um papel significativo na decisão, as mudanças profundas na reação da Yamaha também impactaram.

Para persuadir Quartararo a ficar, o chefe da Yamaha, Lin Jarvis, ofereceu ao piloto de 25 anos uma moto nova que ele testará em Jerez, no primeiro de três dias oficiais de teste da temporada 2024.

"A Yamaha testará um novo motor, um novo chassi, um novo braço oscilante e algumas peças aerodinâmicas na segunda, basicamente uma nova moto", disse um membro da equipe ao Motorsport.com.

Algumas destas peças já foram testadas por Cal Crutchlow, piloto de desenvolvimento da Yamaha, na semana passada em uma sessão privada em Barcelona.

"Foi um teste ruim", disse a fonte. "Novamente, o tempo ruim nos atrapalhou".

Após o GP de Portugal, a Yamaha ficou em Portimão para um teste privado com Quartararo e Rins, mas os dois não conseguiram fazer mais do que seis voltas por conta da chuva. No teste, a marca tinha apenas um motor à disposição mas, agora, ambos os pilotos terão o equipamento novo.

Durante o teste da segunda-feira, o motor será testado com o protótipo atual para ver se há uma melhora clara, antes das demais atualizações serem introduzidas aos poucos para efeitos de comparação e compreensão.

