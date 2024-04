Em Interlagos, Leticia Bufoni corre terceira etapa da Porsche Cup

Pela primeira vez correndo no Autódromo de Interlagos, a skatista e pilota, Leticia Bufoni, referência no skate mundial, encara a terceira etapa da Porsche Cup, campeonato automobilístico, neste domingo (27), em São Paulo.

Com um ótimo desempenho nas duas primeiras corridas, a empresária chega no novo desafio ainda mais confiante: "Eu tive uma boa performance nas duas etapas passadas, consegui manter um bom ritmo e estou confiante para Interlagos. Já fiz alguns treinos no autódromo e eu gosto da pista, então estou bem animada para essa etapa".

Competindo pela categoria Trophy, focada na formação e desenvolvimento de novos pilotos, Leticia ocupa a 10° colocação no ranking, dentre 19 competidores. Em sua estreia em Goiânia, em março, a skatista e pilota finalizou a corrida em 12° lugar, após sofrer um toque na última volta, que até então estava em sexto lugar. Mas, ainda sim, conseguiu conquistar o quinto lugar na subcategoria Sport.

Já em Velocitta, no começo deste mês, Leticia finalizou a etapa em sétimo lugar, conquistando o top 10 no ranking geral, pela equipe da Mobil. Com o objetivo de estrear na categoria Challenge na próxima temporada, Leticia pretende inspirar outras mulheres que desejam praticar o esporte, que também é majoritariamente masculino, assim como fez com o skate.

SARGEANT com DIAS CONTADOS! WILLIAMS já tem NOME para SUBSTITUIR!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max humilha, Ricciardo explode contra Stroll, Aston 'limita' Alonso e Norris é 2º na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!