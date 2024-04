F1 adia votação sobre novo sistema de pontuação

Motorsport.com. As equipes da Fórmula 1 optaram por adiar a votação para a introdução de um novo sistema de pontuação para a categoria até mais tarde no ano, segundo apurado pelo

Após uma campanha das equipes do pelotão do meio para estender a zona de pontos de 10 para 12 pilotos, o tópico foi colocado para discussão na reunião da Comissão da F1 desta quinta (25), que contou com a participação da FOM, da FIA e de representantes das 10 equipes.

Para que a mudança válida para 2025 seja aprovada neste momento do ano, precisava de apoio de cinco das dez equipes do grid. Os times do fundo foram favoráveis à mudança quando questionadas durante o GP da China, tendo apoio ainda de Christian Horner, da Red Bull, e Fred Vasseur, da Ferrari, já que a novidade não impactaria as equipes de ponta.

Mas agora surge a informação de que, na reunião da Comissão da F1, foi acordado que é preciso mais tempo para analisar as implicações da mudança. Com tempo considerável restante para a adoção do novo sistema para 2025, foi acordado que não há necessidade de pressa.

A proposta será investigada mais a fundo, sendo colocada na agenda da próxima reunião da Comissão. A ideia voltou a circular entre o paddock como resultado de um pelotão do meio mais competitivo, com uma divisão clara entre os cinco times de cima e os de baixo.

Exceto por incidentes ou problemas de confiabilidade, Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin já conquistaram a maior parte dos pontos disputados em 2024, e isso deve se manter ao longo do ano.

Na nova proposta, a pontuação seria mantida como está até o sétimo colocado, passando a dar cinco pontos para o oitavo, quatro para o nono e assim sucessivamente até o 12º.

