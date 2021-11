Guiga Spinelli lidera primeiro dia do Rally de São Paulo

A parceria entre a XP Investimentos, a equipe RMattheis, o piloto Guiga Spinelli e o copiloto Flávio França começou muito bem o Rally de São Paulo, que está sendo disputado em Ilha Comprida.

O buggy número #302 ganhou a etapa desta sexta. Guiga e Flávio terminaram os 125 quilômetros contra o relógio e os 125 quilômetros de radar 5min42s à frente do segundo colocado.

Foi uma etapa com terrenos variados, que começou com 30 quilômetros de praia, passando por uma região de charco de 17 quilômetros, com muita depressão e muitas poças, onde vários carros tiveram problemas com a água que entrou no motor.

"Em alguns pontos, a água era tanta que vinham ondas dentro do carro. Depois, foi bem divertido, uns trechos mais estreitos e difíceis para um carro com tração traseira, mas viemos bem. Foi uma boa experiência", afirmou Guiga Spinelli.

O chefe de equipe Rodolpho Mattheis aprovou o primeiro dia e mostrou confiança para a especial deste sábado. "O Guiga curtiu o dia, guiou solto e trouxe o carro inteiro. Amanhã, vamos apertar ainda mais o ritmo para tentar garantir a vitória".

