Accert Competições disputa nesta semana o Rally São Paulo; saiba

A Estância Balneária de Ilha Comprida, situada no Litoral Sul do estado de São Paulo, a 190 quilômetros da capital paulista, é palco da 1ª edição do Rally São Paulo nesta semana, de 4 a 6 de novembro. A prova totaliza 543 quilômetros e abrange cinco cidades do Vale do Ribeira – Ilha Comprida, Iguape, Pariquera Açu, Jacupiranga e Cananeia.

A equipe Accert Competições tem box montado no parque de apoio na Vila Sertões, local da concentração do evento em Ilha Comprida, na Praia do Boqueirão do Norte, na Avenida Beira Mar, 13.400, em frente ao posto de salvamento 12.

Cristiano Rocha e Gustavo Lourençon estão a bordo do Mitsubishi L200 RS (#371) para dois dias de disputas, com duas etapas diferenciadas. Segundo a direção técnica, trata-se de uma prova desafiadora em um roteiro exclusivo, mesclando vários tipos de terreno.

“Viemos com a convicção de fazer o melhor. Tem tudo para ser emocionante, queremos conseguir pódio na prova inédita do Sertões Series. O que deve ser, portanto, inesquecível, com características de trecho e piso muito diferentes!”, contou Cristiano.

Para Lourençon, o certame será um grande desafio. “Como todos sabem, o Rally da Ilha é uma prova em que os equipamentos ficam bem desgastados por conta do calor, da areia pesada e das boas quilometragens da prova”, mencionou o navegador.

“O campeonato na categoria Pro Brasil está competitivo, portanto, trata-se de um final de semana eletrizante, com boas disputas. Assim, finalizamos nosso cronograma de maratona tripla nas últimas semanas com as provas do Mitsubishi Cup, Transcatarina e Rally São Paulo”, concluiu Cristiano.

Nesta quinta-feira, começou a movimentação e as equipes das categorias carros, motos, quadriciclos e UTVs passaram por vistorias técnicas e administrativas, com a Largada Promocional às 19h30 na Av. Beira Mar. Foi um dia de preparação para a largada da primeira especial de 272 quilômetros desta sexta-feira, 05. No sábado, 06, o certame prossegue para mais 271 quilômetros, a partir das 08 horas, e a cerimônia de premiação está programada para 19 horas.

A equipe Accert Competições com sede em Goiânia (GO) recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks e Worker.

Ficha técnica da prova

Sexta–feira, 05/11 – Etapa 1

D.I. 0 km - T.E. 254 km - D.F 18 km

TOTAL: 272 km.

Sábado, 06/11 – Etapa 2

D.I. 18 km - T.E. 230 km - D.F. 23 km

TOTAL: 271 km.