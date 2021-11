Guiga Spinelli e Flávio França conquistam Rally de São Paulo

Depois de abrir quase seis minutos para o segundo colocado no primeiro dia, Guiga Spinelli e Flávio França administraram a vantagem na especial deste sábado, superaram um problema de freio e conquistaram o título do Rally de São Paulo, na categoria carros.

"A gente teve hoje (sábado) uma quebra no disco de freio traseiro, que nos deixou sem freio durante um pedaço da especial. Depois, a gente removeu o disco no trecho de radar e aí terminamos o rali com freio em apenas três rodas. A gente veio mais administrando a vantagem que conseguimos ontem (sexta) para poder vencer o rali", contou Guiga, que não poupou elogios ao trabalho da equipe.

"Foi um prazer enorme andar na RMattheis, a equipe foi impecável na parte técnica, na logística, enfim, no geral. Foi um prazer também pilotar o bugão, a gente se divertiu acima de tudo. Flavinho França também navegou impecavelmente bem. Tudo funcionou perfeitamente e ainda sair com a vitória foi um prazer extra", completou o pentacampeão do Sertões, que teve várias experiências inéditas: disputar o Rally de São Paulo, defender a RMattheis, guiar o bugão 4x2 e ter Flavinho como copiloto.

Alinhado com as declarações de Guiga, o chefe de equipe Rodolpho Mattheis destacou o trabalho em sintonia de todos: patrocinador, equipe, piloto e copiloto.

"Só tenho a agradecer o apoio da XP e de toda a equipe, que entregou um bom carro para o Guiga. Deu tudo certo e a experiência foi muito boa com o Guiga e com o Flavinho. Ganhamos as etapas de sexta e sábado e terminamos em primeiro na categoria carros, então estou muito contente com o caminho da RMattheis no rali. Ganhar uma etapa do Sertões Series é um passo muito importante para a equipe e foi um ótimo treino para o Sertões de 2022", afirmou Rodolpho Mattheis.

