A Mitsubishi Motors está oficialmente de volta ao esporte a motor. A marca contará com uma equipe oficial durante a 31ª edição do Rally dos Sertões, que começa em agosto e terá a L200 Triton Sport Racing para competir na categoria T1.

O retorno como equipe ao esporte a motor se dá depois de um hiato de sete anos e acontece por meio de uma parceria com a Spinelli Racing, equipe que conta com o piloto Guiga Spinelli, pentacampeão do Sertões e maior vencedor da competição entre os carros. O piloto também acumula participações no Rally Dakar onde, por duas vezes, ficou entre os 10 primeiros no geral.

A equipe conta também com o patrocínio da Fairfax Seguros e com o apoio da preparadora de motores Dacar Motorsports.

A edição 2023 do maior rally do Brasil marca os 20 anos do primeiro título da marca como uma equipe oficial e também de Guiga na competição.

O anúncio acontece apenas dias depois de a marca dos três diamantes anunciar globalmente a participação com a equipe Mitsubishi Motors Ralliart, no Asia Cross Country Rally 2023, competição que começa na Tailândia e percorre diversos países do continente.

O layout da L200 Sport Racing que será usada no Sertões também remete à Ralliart, lendária divisão de competições da Mitsubishi Motors, vencedora dos principais rallies do mundo.

No Sertões deste ano, Guiga fará dupla com o experiente navegador português Paulo Fiuza, atleta que já disputou grandes competições também pela equipe Mitsubishi Motors do Brasil, conquistando um oitavo lugar no Dakar de 2015 ao lado do piloto Carlos Sousa. Fiuza e Guiga já competiram juntos em uma etapa do mundial, Baja Aragon, na Espanha, em 2014.

Ambos irão encarar um dos mais desafiadores rallies do mundo, uma vez que a edição 2023 do Sertões percorrerá 3.800 quilômetros por pisos de areia, cascalho e terra batida pelo nordeste brasileiro.

Para Guiga Spinelli, “é sempre uma honra poder vestir novamente um macacão da equipe oficial da Mitsubishi Motors, em um momento em que celebramos o retorno da marca como uma equipe oficial de competição e também de minha volta ao Rally dos Sertões".

"Meus cinco títulos nesta competição foram conquistados a bordo de um veículo Mitsubishi, bem como meu melhor resultado em um Dakar. Estou empolgado com essa volta visando planos futuros e confiante que faremos o nosso melhor".

O retorno da Mitsubishi Motors oficialmente ao esporte a motor reforça o compromisso da marca em usar todas as informações e aprendizado aos quais os carros de corrida são submetidos em situações extremas como o Sertões para o desenvolvimento de uma linha de produtos à altura das demandas de seus clientes, desde o profissional do agronegócio, que necessita de um veículo robusto para ser usado como ferramenta de trabalho, até os praticantes de esporte ao ar livre, que acessam lugares que poucos veículos conseguem acessar.

Sinônimo de robustez e alta performance, a marca é a maior campeã do Rally dos Sertões e também do Rally Dakar, com 12 títulos em cada uma das competições.

Para Mauro Correia, CEO da Mitsubishi Motors no Brasil, “a participação da marca na edição 2023 do Sertões é apenas o primeiro passo para marcar o nosso retorno às competições de rally de alto nível. Estamos muito felizes em fazer esse anúncio e retomar a história de sucesso da marca no esporte a motor”.

O Rally dos Sertões 2023 começa no dia 11 de agosto, na cidade de Petrolina (PE) e vai até o dia 19 do mesmo mês, com a chegada na Praia do Preá, no Ceará.

