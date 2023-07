Os reflexos do bicampeonato do Rally dos Sertões e da melhor campanha de um estreante no lendário Rally Dakar continuam para o brasileiro Lucas Moraes. Nesta quinta-feira (13), o piloto anunciou que disputará o Baja España Aragón, prova válida pela quarta etapa do Campeonato Mundial de Rally Cross-Country, a ser realizada entre 21 e 23 de julho. Na ocasião, ele irá estrear um novo apoiador: a norte-americana Strava, principal plataforma para atletas e a maior comunidade esportiva do mundo, com mais de 110 milhões de atletas em 195 países.

"Eu já usava o app do Strava para me condicionar fisicamente. Então, já era um fã e aficionado”, comentou Lucas Moraes. “Fiquei muito feliz quando me convidaram para ser embaixador da marca, que realmente traz benefícios importantes para quem pretende chegar a um nível sofisticado de preparação pessoal. Tanto no Dakar quanto no Sertões, o condicionamento físico define muito do seu desempenho como competidor. E eu conto com a expertise da Strava para chegar ao meu máximo em termos de preparo físico, que também afeta a condição mental durante as longas horas de corrida em alta velocidade”, completou. Além do Strava, a campanha da dupla contará com apoio de Red Bull, Toyota Gazoo Racing, SpeedMax e Zapalla.

“Para nós é um prazer ter o Lucas como atleta Strava. Nós o apoiamos em todas as etapas de Dakar e ficamos extremamente felizes de vê-lo conquistando esse espaço no Baja España Aragón. O Strava está presente na vida do Lucas como ciclista, e é com alegria que agora também fazemos parte de sua vida profissional como apoiadores. Estamos muito empolgados em torcer pelo Lucas nesses próximos desafios”, comenta Rosana Fortes, country manager do Strava no Brasil.

Campeonato Mundial

Moraes e Bentivoglio disputarão o Baja España Aragón a bordo de uma evolução do Toyota GR DKR Hilux T1+ da equipe belga Overdrive, mesmo carro com o qual Moraes realizou a melhor estreia de um brasileiro no Dakar. O modelo também foi utilizado pela dupla para vencer a edição 2022 do Rally dos Sertões, quando alcançaram o bicampeonato da principal prova do off-road das Américas.

Moraes estreou internacionalmente em 2022 disputando justamente o Baja Aragón, quando surpreendeu ao terminar em terceiro lugar, atrás apenas do pentacampeão do Dakar, Nasser Al Attiyah, e o experiente bicampeão mundial Yazeed Al-Rajhi.

“Como é uma etapa importante e tradicional do Campeonato Mundial, o Baja Aragón novamente vai contar com muitos dos principais pilotos e equipes que disputarão o Dakar”, disse Moraes. “Então, é uma prova ideal para nos preparar e entender qual é nosso potencial. No ano passado, essa participação foi especialmente importante, porque foi nela que fui monitorado pela equipe Overdrive, que me convidou para disputar o Dakar. Foi um dos momentos mais importantes da minha carreira”, comentou o piloto da Red Bull/Toyota Gazoo Racing/SpeedMax/Strava/Zapalla.

O Baja España Aragón vai acontecer 20 dias antes da 46ª edição do Rally dos Sertões, no qual Moraes e Bentivoglio novamente conduzirão o Toyota GR DKR Hilux T1+, dessa vez operado pela equipe MEM Motorsport – a mesma com a qual se tornaram os atuais bicampeões da prova. “O timing será perfeito, pois voltaremos da Espanha já focados no Sertões”, disse Lucas. “Tanto na Espanha quanto no Sertões, teremos competidores de alto nível. Serão duas provas difíceis, mas daremos o nosso melhor em busca de bons resultados”, completou Moraes.

Conheça o carro que será usado pela dupla na Espanha e no Sertões:

Toyota GR DKR Hilux T1+

Ficha técnica

Apoio: Red Bull, Toyota, SpeedMax (PneuStore), Strava e Zapalla

Chassi: estrutura tubular em liga de aço

Carenagem: Toyota Hilux cabine dupla construída em kevlar e fibra de carbono

Tanque: 540 litros, padrão FIA FT3, cofre de fibra de carbono com contêiner de borracha deformável. Válvula de segurança anticapotagem

Medidas: 4.810mm (comprimento), 2.300mm (largura), 1.890mm (altura), 3.140mm (entreeixos)

Peso: 2.000kg sem fluídos

Motor: unidade V35A de série, 3,5 litros, gasolina, V6, biturbo. 266 kW (ou 356,4 cv) de potência e torque de 660 Nm a 5.100 rpm. Origem: Land Cruiser 300 GR Sport

Gerenciamento: MoTec com supervisão e padronização FIA da curva de potência

Transmissão: câmbio sequencial de seis marchas Sadev, engate por alavanca. Embreagem com discos cerâmicos de 215mm. Diferenciais de deslizamento limitado (dianteiro, central, traseiro)

Rodas: Evo Corse de 17 polegadas em liga leve

Pneus: BF Goodrich nas medidas 37/50R17

Suspensão: dianteira e traseira empregam triângulos duplos sobrepostos com 350mm de curso

