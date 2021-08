O Sertões, maior rally das Américas, começou de fato para Nelsinho Piquet e Flavio França na especial deste sábado que teve início em Tibau do Sul/RN e término em Patos (PB). Os 235 km de trecho cronometrado foram percorridos em pouco mais de quatro horas.

Os pilotos fizeram uma especial sem grandes problemas, exceto por uma mangueira do turbo que se soltou, algo solucionado rapidamente durante o percurso. Piquet e França conquistaram posições na tabela geral e ocupam a 16ª sexta posição na categoria UTV2.

Ao todo foram 415 km de deslocamento com o UTV Can-AM Maverick X3 em um dia de grande adaptação de Nelsinho Piquet ao rali. Com a primeira etapa completada, Nelsinho acredita ter margem para evoluir ainda mais no Sertões 2021.

O próximo desafio da dupla da Cotton/Mattheis é a etapa de Patos/PB a Araripina/PE, que acontece neste domingo. O percurso total do dia é de 511 km com 249 km de trechos cronometrados.

Nelsinho disse: “Foi um dia bem produtivo e estou cada vez mais confortável. Tivemos apenas um probleminha com a mangueira do turbo que se soltou e perdemos uns 15 minutos para arrumar."

"Mas fora isso correu tudo perfeito e estou entendendo cada vez mais o tanto que posso forçar o equipamento e também a dinâmica de andar com o navegador. Ano passado foi uma degustação e tivemos algumas quebras. Agora sim estou entendendo melhor a realidade de competir o rali e sei que temos margem para evoluir bastante", completou o piloto, que também corre na Stock Car.

