F1: Verstappen quer aprender português por causa da família Piquet

Max Verstappen tem um apreço pelo país sul-americano, e não apenas desde sua vitória no GP do São Paulo de 2024. O genro do tricampeão da Fórmula 1, Nelson Piquet explica: "A família [da minha namorada] é brasileira. E eu sempre gosto de encontrá-los quando vamos ao Brasil".

"Infelizmente, é uma viagem bastante longa da Europa, mas quando o GP está chegando, sempre tentamos combiná-la. Chegamos um pouco mais cedo e ficamos um pouco mais para que Kelly [Piquet] possa passar um pouco mais de tempo com sua família".

Kelly Piquet, filha do tricampeão, já teve um relacionamento com Daniil Kvyat, ex-colega de Verstappen na Red Bull, e tem uma filha desse relacionamento. Entretanto, Kelly já está com o holandês há algum tempo.

Verstappen diz: "Fui muito bem recebido pela família. É claro que também há uma história enorme nas corridas. Isso é muito legal".

Nelson Piquet, um dos três brasileiros campeões da F1, ganhou o título de pilotos em 1981 e 1983 pela equipe Brabham, de Bernie Ecclestone, e em 1987, pela Williams.

O filho de Piquet, Nelsinho Piquet, foi campeão da Fórmula E em 2014-15 e também esteve na F1, mais conhecido por seu envolvimento no escândalo "Crashgate" de 2008 em Singapura, em que ele bateu deliberadamente seguindo as instruções da equipe para que seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, se beneficiasse do safety car e vencesse.

No entanto, Verstappen não consegue falar com os Piquets sobre a história de sua família no automobilismo em português. Ele admite: "Meu português ainda é muito ruim. Então, se algum dia eu parar de correr, talvez tenha que fazer algumas aulas".

Sentado ao lado do piloto da Alpine, Pierre Gasly, na coletiva de imprensa após o GP de São Paulo, Verstappen acrescenta: "Deveríamos ir para a escola de idiomas juntos. Ele tem uma namorada de Portugal".

Gasly brincou: "Temos interesses em comum em aprender português!"

Ainda mais porque Verstappen gosta expressamente da "mentalidade brasileira", como ele diz. "Acho que combina muito bem comigo. E São Paulo é uma pista onde eu quero me sair bem. Se você tem uma conexão com o Brasil, isso é muito legal. E em um dia como este, é ainda melhor".

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

