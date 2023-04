Rali internacional: brasileiros recuperam 52 posições em apenas dois dias

Depois de serem os mais velozes no prólogo realizado no domingo para o Marroco Desert Challenge, entre cerca de 100 UTVs inscritos, a dupla brasileira Rodrigo Varela/Ênio Bozzano enfrentou uma quebra que os relegou ao 72º lugar na classificação geral do segundo dia da prova, na segunda-feira.

Mas na terça e quarta feiras, em uma recuperação espetacular, o duo recuperou 52 posições, passando agora a ocupar o 20º lugar na tentativa de voltar à briga pelos primeiros lugares da corrida.

Realizado no Marrocos, no Norte da África, o rally se encerra no próximo domingo e até o momento já percorreu 1.156km nos desertos da região. “Já sabíamos que essa prova seria difícil, com percursos bastante acidentados e temperaturas superiores a 50 graus celsius. Mas, para mim, especialmente, estou praticamente conhecendo como é a pilotagem em dunas no deserto. Na Argentina, durante o South American Rally Race, tivemos um pouco, mas aqui no Marrocos, somente hoje, foram 70km de prova somente com dunas. Então é algo bastante novo para mim”, avaliou Rodrigo Varela.

“Terminar a prova com um bom resultado ainda é bem possível, apesar do tempo que perdemos com as quebras. Rally é uma competição para ser encarada um dia depois do outro, então temos que ter paciência e manter o foco. Teremos que arriscar um pouco mais, para recuperar terreno. Mas fizemos isso nestes últimos dois dias e superamos 52 carros. Então, temos bom ritmo e a navegação do Bozzano tem sido perfeita. Muito do nosso resultado se deve ao excelente trabalho que ele está fazendo aqui”, resumiu Rodrigo.

O quinto dia do Marocco Desert Challenge terá 216km no deserto, entre Foum Zguid e M'hamid. A liderança no momento está nas mãos dos alemães Gert Huzink e Rob Buuasen, que acumulam o tempo de 15h21min41s para os quatro dias de competição.