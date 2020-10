Sertões: Cristian Baumgart encabeça dobradinha do X Rally Team

A equipe X Rally Team foi a grande vencedora da primeira especial do Rally dos Sertões 2020 entre os carros, emplacando uma dobradinha encabeçada por Cristian Baumgart a bordo da Toyota Hilux.

Na disputa de 205km, o aniversariante desta sexta-feira (completou 46 anos), quando venceu o prólogo do maior rali das Américas no Velocitta, terminou a prova de sábado em 3h42min19s ao lado de Beco Andreotti, navegador e chefe da equipe.

Irmão de Cristian, Marcos Baumgart foi o segundo com o navegador Kleber Cincea. A diferença foi de somente 4min19s ao fim da especial que teve largada em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo.

O terceiro foi Zé Hélio Rodrigues, pentacampeão do Sertões nas motos. Com auxílio do navegador Lauro Sobreira, ele foi o mais rápido entre os competidores que usam o buggy V8 da Giaffone Racing, terminando a 6min15s dos vencedores.

O pentacampeão Guiga Spinelli foi o quarto com a Mitsubishi L200 Triton Sport Racing ao lado do navegador Youssef Haddad. Já Sylvio de Barros, a bordo do Ford X Rally Ranger, fechou o top-5 com 6min28s de desvantagem para os líderes, tendo Rafael Capoani como navegador.

Já o atual campeão Lucas Moraes, que reedita dupla com Kaique Bentivoglio, teve 'prejuízo' e ficou a 20min59s de Cristian e Andreotti. O vencedor da competição de 2019 guia o Ford X Rally Ranger.

O Sertões agora se prepara para o deslocamento até a Bolha 1, em Brasília, neste domingo. O percurso é de cerca de 580km de distância. A competição é retomada na segunda-feira com a primeira parte da etapa Maratona. Veja como está o top-10 dos carros:

1 CRISTIAN BAUMGART

BECO ANDREOTTI TOYOTA HILUX IMA 3:42:20 DIFERENÇA 2 MARCOS BAUMGART

KLEBER CINCEA TOYOTA HILUX IMA 3:46:39 0:04:19 3 ZÉ HÉLIO RODRIGUES

LAURO SOBREIRA GIAFFONE RACING BUGGY V8 3:48:35 0:06:15 4 GUILHERME SPINELLI

YOUSSEF HADDAD MITSUBISHI TRITON SPORT RACING 3:48:38 0:06:18 5 SYLVIO DE BARROS

RAFAEL CAPOANI FORD X RALLY RANGER 3:48:48 0:06:28 6 LUIZ FACCO

HUMBERTO PIAUÍ GIAFFONE RACING BUGGY V8 3:50:38 0:08:18 7 CARLOS AMBRÓSIO

CADU SACHS GIAFFONE RACING BUGGY V8 3:51:16 0:08:56 8 MARCELO GASTALDI

LOURIVAL ROLDAN GIAFFONE RACING BUGGY V8 3:51:45 0:09:25 9 THIAGO RIZZO

LEO MAGALHÃES GIAFFONE RACING BUGGY V8 3:52:07 0:09:47 10 MARCOS MORAES

FÁBIO PEDROSO PROTÓTIPO T-REX 3:52:17 0:09:57

Etapa 1, disputada neste sábado: do Velocitta até ponto do deslocamento para Bolha 1

31 de outubro, sábado

Deslocamento inicial: 260 km

Trecho cronometrado: 205 km

Deslocamento final: 120 km

Total: 585 km