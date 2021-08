A vitória na especial desta terça-feira (17) no Sertões, disputada em 306km em um “laço” com largada e chegada em São Raimundo Nonato (PI), foi da dupla Denísio Nascimento/Idali Bosse, com o tempo de 4h38min28s1.

Mas a diferença para os segundos colocados, Rodrigo Varela/Filipe Palmeiro, foi quase inexistente: apenas quatro milésimos de segundo, algo notável se levarmos em consideração que os competidores percorreram centenas de quilômetros em trilhas cheias de obstáculo e de navegação de altíssimo nível.

Com o resultado, Varela e Palmeiro garantiram para a equipe Monster Energy Can-Am a liderança da classificação geral da categoria UTV, com os vencedores de hoje ocupando o 25º lugar entre os mais de 90 veículos inscritos – o maior grid da categoria na história do Rally dos Sertões.

A competitividade foi espetacular nesta terça-feira. Além da diferença de quatro milésimos entre os dois primeiros, os terceiros e quartos colocados chegaram a apenas 3s1 e 12s8 do líder, respectivamente. Mas não foi só isso o que impressionou os competidores. “Esse foi um dos dias mais perigosos em todas as minhas participações no Sertões”, disse Rodrigo Varela.

Exaustão – “Havia erosão, rochas e árvores em todo o trajeto. Arriscadíssimo. Qualquer descuido e sua corrida acabava ali mesmo. Terminamos exaustos pelo nível de concentração durante quase cinco horas de prova nessas trilhas, sempre acelerando muito. Mas valeu a pena o esforço. Agora é preparar o carro e descansar, por que amanhã tem mais um dia difícil”, continuou o piloto da equipe Monster Energy Can-Am.

Nesta quarta-feira, a prova terá prosseguimento para mais 329km de especial entre São Raimundo Nonato e Xique Xique (BA). No total, o Sertões terá 3.548kim, sendo 2.180km de especiais. A equipe Monster Energy Can-Am conta com patrocínio de Norton, Divino Fogão, Arisun Pneus, Motul e Blindarte, além do apoio de Auto Service e Tecmin. Confira os cinco melhores do dia e na classificação geral:

Classificação geral UTVs após quatro dias

1- Rodrigo Varela/Filipe Palmeiro, 15h31min48s

2- Denísio Casarini/Ivo Mayer, a 2min23s00

3- Tomas Luza/Ana Paula Franciosi, a 05min22s40

4- Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo, a 05min53s00

5- André Hort/Matheus Mazzei, a 06min47s00

Classificação da 4ª especial, nesta terça-feira

1- Denísio Nascimento/Idali Bosse, 4h38min28s1

2- Rodrigo Varela/Filipe Palmeiro, a 0s4

3- Alexandre Miguel/Fausto Mota, a 03s1

4- Otávio Leite/Vladimir Grunenberg, a 12s8

5- Denísio Casarini/Ivo Mayer, a 1min07s0

