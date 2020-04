Sertões Series em São Paulo é adiado por pandemia do coronavírus

O Sertões Series adaptou seu calendário 2020 à pandemia do coronavírus. O Rally de São Paulo será adiado para 4 e 5 de dezembro, marcando o encerramento da temporada do Sertões Series. Originalmente estava previsto para 28/05, abrindo a temporada. Pelos mesmos motivos, a etapa do Rio de Janeiro do Sertões Series será transferida para 2021. O adiamento acontece pelo surto do Covid-19, em acordo com as autoridades locais.

Com relação ao Sertões 2020, a organização do evento progride como estava planejado para realização da prova de 14 a 23 de agosto, com largada em São Paulo e chegada no Ceará. Confiamos que o Brasil terá superado seu maior desafio até lá. Nada é mais importante do que a saúde e a segurança da população.

O SAS e o Covid-19

O Sertões projeta o futuro em três dimensões: Esporte, Social e Turismo. Neste momento, a área social, SAS – Saúde e Alegria no Sertões ganhou ainda mais relevância e tem se mobilizado para oferecer alternativas para levar atendimento médico e psicológico a moradores de comunidades carentes. O objetivo é evitar que as pessoas se dirijam a hospitais ou postos de saúde, onde o risco de contágio é mais alto.

Desde que o Ministério da Saúde regulamentou, no fim de março, o uso da telemedicina para atendimento à distância a pacientes no enfrentamento do Covid-19, o SAS Brasil desenvolveu um sistema próprio de prontuário para as consultas, seguindo protocolos de segurança de dados, além de contar com uma ampla rede de médicos para atendimentos remotos, que só requerem o acesso à internet em um computador ou em telefone celular.

A partir de hoje (08/04), cerca de 360 jovens que cumprem medidas socioeducativas em 12 centros da Fundação CASA, localizados em 8 municípios do Vale do Paraíba (Arujá, Caraguatatuba, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Jacareí, Lorena, São José dos Campos e Taubaté), e os funcionários das unidades serão atendidos de forma gratuita e à distância pelos médicos do SAS Brasil.

Em uma segunda fase, ainda em abril, o SAS Brasil se prepara para realizar também atendimentos presenciais, como já é marca da entidade desde 2013. A ideia é utilizar a estrutura itinerante (carretas médicas) e o know how que já tem para selecionar uma comunidade e montar um polo de atendimento com equipes treinadas. Isso garantirá consultas mais qualificadas e com equipamentos na porta da residência dos pacientes.

Calendário Sertões Series 2020

01 a 04/07/2020 – Series Jalapão

14 a 23/08/2020 – Sertões

01 a 03/10/2020 – Series Santa Catarina

03 a 05/12/2020 – Series São Paulo

GALERIA: Rally dos Sertões de 2019 virou filme

Galeria Lista A dupla campeã nos Carros, Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio 1 / 7 Foto de: Thiago Diz A dupla campeã nos UTVs, Denisio Nascimento/Idali Bosse 2 / 7 Foto de: Victor Eleuterio Costa O campeão dos Quadris, Marcelo Medeiros 3 / 7 Foto de: Marcelo Machado de Melo Tunico Maciel, levou o bi nas Motos 4 / 7 Foto de: Thiago Diz O Mitsubishi de Guiga Spinelli/Youssef Haddad 5 / 7 Foto de: Donizetti Castilho Kit Pipó pipoca gourmet enviado aos convidados 6 / 7 Doc Sertões retrata os desafios dos personagens que fizeram a história na prova 7 / 7

