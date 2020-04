CEO do Rally dos Sertões que ter o maior rali do mundo em 2022

Maior competição off-road da América Latina, o Rally dos Sertões também pretende ser o mais extenso do mundo em 2022. Os planos foram revelados ao Motorsport.com por Joaquim Monteiro, CEO do rali mais importante do Brasil, em live via Instagram nesta terça-feira.

O dirigente explicou que vem trabalhando com tal objetivo desde que assumiu o comando do Sertões, no fim de 2018: "Eu já acompanhei o rali de forma mais ativa em 2019 e em 2020 o envolvimento será ainda maior. Em 2022, a ideia é fechar um ciclo com chave de ouro".

De acordo com Monteiro, as próximas duas edições do evento serão fundamentais para alcançar a meta daqui a dois anos. Por isso, o CEO revelou que deseja Rubens Barrichello, ex-Fórmula 1, correndo no Sertões já em 2020.

"Além de fazermos o maior rali do mundo em 2022, queremos também ter o maior número possível de atrações, como o Rubens", afirmou Monteiro ao Motorsport.com. Atualmente, 'Rubinho' corre na Stock Car, categoria da qual foi campeão em 2014.

Entretanto, Barrichello não é o único nome mencionado pelo CEO do Sertões: além do ex-piloto da Ferrari, Monteiro disse que já tentou convencer Thiago Camilo, vice-campeão da Stock em 2019 e espectador da live, a correr no rali.

