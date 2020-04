O Rally dos Sertões de 2020 terá uma chegada histórica. Neste ano, o maior rali das Américas será encerrado na vila cearense de Jericoacoara, grande destino turístico do Nordeste. Além disso, o Sertões será realizado entre 7 e 15 novembro, como precaução ao coronavírus.

O adiamento do rali foi anunciado na manhã desta quinta-feira pelo CEO do Sertões, Joaquim Monteiro, em entrevista coletiva virtual. Originalmente, a competição estava marcada para agosto, período tradicional de realização do certame.

É a primeira vez que o rali não será feito em seu mês habitual, como explicou Monteiro: "Fazer em agosto a gente acredita que seria muito apressado. Então isso, fazer em novembro, não nos aflige, apesar de ser um fato inédito".

"A gente está se adaptando ao novo cenário e não é uma exclusiva do Brasil. A Fórmula 1 está passando por isso", seguiu o CEO do Sertões, que reiterou que pretende fazer do rali o maior do mundo em 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil.

"A gente quer que o Sertões seja o maior rali do mundo, então, em 2022, quando o Sertões completa 30 anos, a gente vai fazer uma edição comemorativa 'do Oiapoque ao Chuí'", afirmou Monteiro.

O CEO ainda prometeu "dois tesouros" no roteiro do rali deste ano. O anúncio oficial do 'caminho dos Sertões' em 2020 será no dia 19 de agosto. A largada já tem local conhecido: a cidade de São Paulo, no Sudeste.

"Sair de São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, sinônimo de pujança, e cruzar todo o País para chegar num destino turístico tão desejado é motivo de orgulho", disse o dirigente, que também revelou que o rali de 2020 já conta com 156 inscrições.

A organização do Sertões também confirmou que negocia com a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) para manter o rali como etapa do Mundial de Cross-Country. O 'acordo' já fora anunciado, mas serão necessárias adaptações em função da Covid-19.

Tendo a internacionalização do Sertões em vista, o CEO do rali também foi questionado sobre a possibilidade de ter Fernando Alonso como um dos competidores no futuro. Monteiro admitiu que "quer muito" a participação do espanhol, que "está dentro do radar".

O bicampeão da F1 estreou no Rally Dakar em 2020 e conquistou bons resultados com a Toyota. A montadora, aliás, tem mais um de seus pilotos como alvo do Sertões: trata-se de Rubens Barrichello, com quem Monteiro admitiu estar conversando.

