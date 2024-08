Máquinas de última geração; pilotos e navegadores de destaque internacional. Nos carros, a briga pela vitória do Sertões BRB 2024 (23 a 31 de agosto) promete ser mais uma vez espetacular ao longo dos 3.704km de percurso a partir de Brasília, e que levarão os competidores de volta à Capital Federal.

Nada menos que oito títulos da modalidade estarão em ação, confirmando o nível técnico elevado da 32ª edição do maior rally das Américas.

Um deles o dos atuais campeões Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs, que trocaram de carro para defender a conquista de 2023. Depois de vencerem com o Buggy Century CR6 4x2, desta vez estarão com o Century CR7, projetado e desenvolvido para o regulamento da principal categoria do rally raid, a Ultimate T1+.

Com a mesma motorização do antecessor, o modelo construído na África do Sul fez sua estreia no último Dakar e impressiona pelas dimensões. Apesar do pouco tempo de testes, a expectativa é por um ótimo desempenho nas especiais.

Gastaldi e Cadu se mantiveram em ação disputando as etapas do Mundial (W2RC) com um UTV da categoria Challenger. Ao vencer duas etapas do último Dakar, mostraram a força de uma dupla afiada, que surgiu no Sertões BRB 2023 como surpresa, mas agora é obrigatória na lista de candidatos ao alto do pódio.

Afiada também é a parceria entre Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio. Juntos, venceram as edições 2019 e 2022 e, se Lucas atualmente compete no Mundial (na equipe de fábrica da Toyota) ao lado do espanhol Armand Monleon, estão novamente unidos para buscar o tri.

O piloto paulista conta exatamente com a GR Hilux T1+ usada no restante da temporada, com as últimas evoluções. No ano passado, um problema mecânico os tirou da disputa, o que só aumenta a motivação para voltar a vencer.

Por falar em vitórias, o recordista delas no Sertões BRB não só está inscrito, como percorre na edição 2024 os primeiros quilômetros de um projeto inédito. Guilherme Spinelli, o Guiga, desenvolveu com sua estrutura (Spinelli Racing) e a Mitsubishi um protótipo Ultimate T1+ totalmente projetado e construído no Brasil.

A Triton Ultimate Racing foi pensada para brigar por vitórias nas principais provas da modalidade. Se o discurso é de que a participação desse ano será o primeiro grande passo na evolução do modelo, Guiga e o português Paulo Fiúza têm talento e experiência de sobra para andar na frente.

A novidade no regulamento é a inversão do posicionamento de largada para os primeiros carros, seguindo o que vem sendo feito no Mundial FIA. Anteriormente, após a partida de todas as motos para cada especial, vinham os UTVs e, só então as categorias dos carros. O que podia gerar situações mais difíceis envolvendo as ultrapassagens dos UTVs mais lentos.

A partir deste ano, concluída a saída dos pilotos das duas rodas, partem os carros mais rápidos (com o tempo de até 107% do registrado pelo vencedor da véspera), para então seguirem os UTVs e os demais carros.

Pilotagem e ação social

Perspectiva de equilíbrio também nas demais categorias. Com direito a histórias que vão além da disputa esportiva. Caso do paranaense Mario Magalhães, inscrito na Ultimate BR. Na edição 2021, disputada no Nordeste, ao enfrentar problemas com o carro em uma região isolada, ele contou com a ajuda de moradores para conseguir água e viu que o líquido não contava com qualquer tratamento.

À frente da Conasa, especializada em gestão de infra-estrutura, e inspirado pelo episódio, ele liderou a criação de um filtro com componentes simples e de baixo custo para comunidades sem acesso a água tratada.

No ano seguinte, os filtros foram distribuídos para populações ao longo do roteiro do Sertões, o que se repetiu em 2022 e no ano passado. Em 2024, não será diferente. Um total de 250 filtros ConÁgua serão entregues, além da orientação para sua produção pelas próprias comunidades.

Vila Sertões

A terça-feira (20) marcou o início da programação oficial do Sertões BRB com a abertura da Vila Sertões. O estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, ganhou o colorido das equipes, com a montagem de suas estruturas, onde ficam os veículos até o início da competição.

Há ainda Praça de Alimentação, estandes dos patrocinadores, com ativações, e a Loja Sertões, com toda a linha relativa ao rally. Uma movimentação que o público pode acompanhar de forma gratuita até o dia 23 - o acesso acontece pelo Portão 1 do complexo.

Veja o que dizem os pilotos:

"Sonho muito em conseguir a terceira vitória e um dia bater o recorde de títulos do Guiga, que é a grande inspiração. O Sertões exige dedicação, especialmente se o talento não acompanhar o tempo todo. Para mim, ele é acima de tudo superação".

Lucas Moraes

"As mudanças para esse ano são válidas, é bom os carros mais rápidos largarem à frente dos UTVs, porque isso algumas vezes transformava a disputa numa roleta. Vamos para nosso quarto ano juntos e o Cadu me complementa bem, como eu a ele, com toda a cumplicidade. O carro chegou ao Brasil com pouco mais de 10 dias para a largada, fizemos alguns testes e vamos buscar o melhor resultado possível".

Marcelo Gastaldi

"Essa é minha 21ª participação no Sertões, mas sem dúvida, uma das mais especiais da minha carreira, pela oportunidade de estrear um projeto 100% nacional para a principal categoria do rally raid. É uma responsabilidade muito grande e um privilégio enorme, sabendo que vamos para o maior rally das Américas com um carro ainda em desenvolvimento, mas vamos conseguir testá-lo e desenvolvê-lo nas condições ideais. Será extremamente especial para mim e para a equipe".

Guiga Spinelli

"Nosso objetivo é brigar pelo melhor resultado em nossa categoria. Esse ano parece que será muito bom, uma prova mais prazerosa, sem tanta quebradeira. Na minha participação em 2021 me deparei com uma realidade totalmente diferente da que estamos acostumados. Onde nós quebramos, o caminhão-pipa passava de 15 em 15 dias. Ali surgiu a ideia de fazer alguma coisa".

Mário Magalhães

Roteiro do Sertões 2024

Etapas

23/8 – Prólogo / Super Prime: Brasília (DF)

24/8 – Primeira etapa: Brasília (DF) / Formosa (GO)

DI: 38 km / SS: 236 km / DF: 253 km – Total: 535 km

25/8 – Segunda etapa: Formosa (GO) / Santa Maria da Vitória (BA)

DI: 29 km / SS: 433 km / DF: 208 km – Total: 670 km

26/8 – Terceira etapa: Santa Maria da Vitória / Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 3 km / SS: 336 km / DF: 47 km – Total: 386 km

27/8 – Quarta etapa: Luís Eduardo Magalhães / Luís Eduardo Magalhães (Maratona)

DI: 6 km / SS: 418 km / DF: 10 km – Total: 434 km * motos, quadriciclos e UTVs CBM

DI: 16 km / SS: 236 km / DF: 14 km – Total: 293 km * carros e UTVs CBA

28/8 – Quinta etapa: Luís Eduardo Magalhães / Luís Eduardo Magalhães (Maratona)

DI: 6 km / SS: 418 km / DF: 10 km – Total: 434 km * carros e UTVs CBA

DI: 16 km / SS: 236 km / DF: 14 km – Total: 293 km * motos, quadriciclos e UTVs CBM

29/8 – Sexta etapa: Luís Eduardo Magalhães / Formosa (GO)

DI: 139 km / SS: 218 km / DF: 277 km – Total: 634 km

30/8 – Sétima etapa: Formosa / Formosa

DI: 85 km / SS: 349 km / DF: 63 km – Total: 497 km

31/8 – Oitava etapa: Formosa / Brasília

DI: 29 km / SS: 133 km / DF: 101 km – Total: 263 km

* DI: deslocamento inicial/ SS: especial cronometrada / DF: deslocamento final

Distância total: 3.704 km

Especiais: 2.306 km

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!