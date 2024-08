A equipe Yamaha IMS Rally Team está em contagem regressiva para o início de mais uma edição do Sertões. Em sua quinta participação, a equipe estreia na próxima sexta-feira (23/8) em Brasília/DF, com o objetivo de conquistar o terceiro título na categoria principal (Geral).

Ricardo Martins foi campeão em 2020, enquanto Adrien Metge levou o título em 2021. Na edição do ano passado, o jovem Gabriel Bruning foi vice-campeão da Geral, o melhor brasileiro na competição, e campeão na Moto2.

Adrien Metge chega ao maior rally das Américas com um excelente retrospecto na temporada: o piloto da Yamaha venceu as três provas válidas pelo Campeonato Brasileiro em 2023 (RN1500, Minas Brasil e Jalapão) e é um dos favoritos ao título.

Seu companheiro Ricardo Martins traz a experiência de 13 participações no Sertões e também quer a taça. Gabriel Bruning está credenciado a repetir o feito na Moto2 e ir além, entrando também na briga pela vitória na Geral.

A prova deste ano terá nove dias de disputa e oito etapas, totalizando 3.704 quilômetros de percurso, dos quais 2.386 serão de Especiais Cronometradas. Além do Distrito Federal, o rally passará por Goiás, Minas Gerais e Bahia. Na próxima sexta-feira (23), às 8h, em Brasília, a primeira moto larga para o Prólogo que abre a disputa desta 32ª edição do Sertões.

Os oito mais rápidos disputarão o Super Prime, às 14h, em uma prova eliminatória dois a dois, em circuito fechado. Às 18h será a vez da Largada Promocional, momento em que os competidores serão apresentados, com sua passagem pela rampa.

Confira abaixo a programação e o roteiro do Sertões, além das expectativas dos pilotos Yamaha, que disputarão a prova a bordo da WR450F.

Veja o que disseram os pilotos

“As expectativas são muito boas. Na equipe estão todos muito bem, estamos prontos. Com certeza, a equipe vai mais uma vez fazer um trabalho muito bom. Estou animado para tentar buscar mais um título, mais um Sertões, então vou tentar continuar no mesmo ritmo desse começo do ano, quando conquistei as vitórias nos três primeiros rallys. Vamos descobrir uma nova região para mim, no entorno de Brasília, e depois vamos pra região de Luiz Eduardo Magalhães, onde já andamos. Vamos aproveitar!” - Adrien Metge, Moto1 e Geral

“Está tudo pronto. Este é o meu 14º Sertões e estou muito feliz de estar na corrida. Acho que este vai ser um Rally bem rápido, com os dias talvez um pouco mais curtos do que a gente está acostumado. E vai ser um Rally bem veloz e bem disputado. Então vamos ter que ir para cima, vamos ter que trabalhar muito e este vai ser o meu objetivo, vou dar o meu máximo.” - Ricardo Martins, Moto1 e Geral

“Está chegando mais um Sertões, muito treino, muito ajuste, a gente fez uma boa pré-temporada, iniciou bem o todo o campeonato fazendo boas colocações, figurando entre os top 5. Esse é o nosso objetivo para mais esse Sertões, esse ano vai ser um ano mais rápido, que vai exigir bastante das motos, dos pilotos também. Fiz uma preparação boa, acredito que toda a equipe está bem preparada, a gente está com um time muito forte, os três pilotos com chance de brigar, estaremos unidos para levar a Yamaha para o lugar mais alto do pódio, tanto da categoria quanto da Geral, e com a ajuda da equipe vai sair tudo bem.” - Gabriel Bruning, Moto2 e Geral

PROGRAMAÇÃO | SERTÕES 2024

23/8, Sexta-feira: Prólogo, Super Prime e Largada Promocional

Brasília (DF)

8h – Prólogo – os oito mais rápidos se classificam para o Super Prime

14h – Super Prime (Disputa dois a dois)

18h – Largada Promocional

24/8, Sábado: Etapa 1

Brasília (DF) / Formosa (GO)

Deslocamento inicial: 38 km

Especial Cronometrada: 236 km

Deslocamento final: 253 km

Total do dia: 527 km

25/8, Domingo: Etapa 2

Formosa (GO) / Santa Maria da Vitória (BA)

Deslocamento inicial: 29 km

Especial Cronometrada: 433 km

Deslocamento final: 208 km

Total do dia: 670 km

26/8, Segunda-feira: Etapa 3

Santa Maria da Vitória (BA) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 3 km

Especial Cronometrada: 336 km

Deslocamento final: 47 km

Total do dia: 386 km

27/8, Terça-feira: Etapa 4 – MARATONA

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 6 km

Especial Cronometrada: 418 km

Deslocamento final: 10 km

Total do dia: 434 km

28/8, Quarta-feira: Etapa 5 – MARATONA

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Luís Eduardo Magalhães (BA)

Deslocamento inicial: 16 km

Especial Cronometrada: 263 km

Deslocamento final: 14 km

Total do dia: 293 km

29/8, Quinta-feira: Etapa 6

Luís Eduardo Magalhães (BA) / Formosa (GO)

Deslocamento inicial: 139 km

Especial Cronometrada: 218 km

Deslocamento final: 277 km

Total do dia: 634 km

30/8, Sexta-feira: Etapa 7

Formosa (GO) / Formosa (GO)

Deslocamento inicial: 85 km

Especial Cronometrada: 349 km

Deslocamento final: 63 km

Total do dia: 497 km

31/8, Sábado: Etapa 8

Formosa (GO) / Brasília (DF)

Deslocamento inicial: 29 km

Especial Cronometrada: 133 km

Deslocamento final: 101 km

Total do dia: 263 km

Percurso Total: 3.704 km

Total de Especiais Cronometradas: 2.386 km

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!