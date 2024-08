Nas motos, Sertões 2024 promete disputa emocionante pela vitória

Contagem regressiva para a largada do Sertões BRB 2024. Na próxima sexta-feira (23), às 8h, em Brasília, a primeira moto larga para o Prólogo que abre a disputa de nove dias, oito etapas e 3.704km atravessando o coração do Brasil. Nas duas rodas, aliás, a disputa pelo primeiro lugar reúne todos os ingredientes para muita emoção, com direito à presença de três campeões.

Vencedor do rally em sua primeira participação, no ano passado, o norte-americano Mason Klein busca repetir o feito com moto e equipe diferentes. Comanda agora uma CRF 450RX da equipe oficial Honda Racing.

A participação nas etapas do Brasileiro de Rally Raid no primeiro semestre o ajudaram a se adaptar ao equipamento e ainda mais aos diferentes tipos de terreno brasileiros. O californiano, dono de um título mundial na categoria Rally 2, mostrou ser preciso na navegação e veloz mesmo quando foi o primeiro a largar, sem as referências e rastros dos demais competidores.

Adrien Metge também sabe bem o que é conquistar o Sertões. O francês, com a Yamaha WR 450F da equipe IMS Yamaha, foi o melhor da edição 2021 e, neste ano, está invicto no Brasileiro. Chega igualmente motivado e preparado para encarar o desafio deste ano. Na mesma equipe está o catarinense Ricardo Martins, vencedor em 2020.

Outro destaque estrangeiro, Martin Duplessis (Honda CRF 450RX / Honda Racing) considera um sonho vencer o maior rally das Américas. Além disso, pretende manter o retrospecto de pódios na prova. Atual campeão latino-americano – o Sertões BRB é a segunda etapa da competição deste ano –, o argentino diz estar em seu melhor momento e espera usar a intimidade com o piso de areia, presente ao longo do roteiro, para avançar na classificação.

Os brasileiros também chegam fortes e prometem uma luta à parte pela categoria Moto 2, de olho ainda em um lugar no pódio da classificação geral. No ano passado, o catarinense Gabriel Bruning (Yamaha WR 450F / IMS Yamaha) mostrou toda a sua evolução ao completar o rally atrás apenas de Klein. Outro representante da nova geração, o mineiro Gabriel Soares, o Tomate (Honda CRF 450RX / Honda Racing) é o atual campeão brasileiro e busca vencer pela primeira vez em sua classe.

Espaço também para a participação feminina, com dois nomes cheios de experiência e conquista. Moara Sacilotti (Yamaha WR 450F / Musa - Caminhos da Serras) faz sua 24ª participação no Sertões de olho em mais uma vitória.

Em 2022, na edição dos 30 anos, ela dominou a categoria Over 45. No ano passado, foi a terceira. Já Janaína Souza (Yamaha Ténéré 700 / MSL), radicada em Portugal, tem no currículo um título mundial feminino de Rally Baja e vai marcar a estreia no Brasil da nova versão de um modelo lendário dos ralis.

Self by Motul

O Sertões BRB 2024 marca ainda o retorno da Self by Motul, que reúne os amantes de um desafio ainda mais extremo. Nesta disputa à parte (os pilotos também estão inscritos nas categorias do regulamento da Confederação Brasileira de Motociclismo), apenas os próprios participantes podem fazer a manutenção das motocicletas, com ferramentas fornecidas pela categoria. Além disso, todos dormem em barracas na Vila Sertões.

A coordenação técnica da Self by Motul está com um nome que conhece bem os segredos para andar forte nessas condições: Marco Antônio Pereira, tricampeão da Self (2020 a 2022) e seu Txai Rally Team. A organização está a cargo do Instituto Sertões, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Quadriciclos

Alto nível técnico também entre os quadriciclos. Atual campeão, o cearense Wescley Dutra terá um adversário de respeito para se manter no alto do pódio: o maranhense Marcelo Medeiros. Tetracampeão (2012/2015/2019/2020), ele está de volta ao Sertões BRB após um ano ausente. Medeiros venceu três etapas do Dakar 2024 e tem se destacado nas principais provas internacionais da modalidade.

Veja o que dizem os pilotos:

"O segredo para vencer o Sertões é a consistência. Foi assim que venci no ano passado. Desta vez não será diferente, mas há vários adversários fortes e é muito importante não cometer erros ao longo de cada etapa".

Mason Klein

"Com certeza a equipe vai mais uma vez fazer um trabalho muito bom. Estou animado para tentar buscar mais um título, mais um Sertões, então vou tentar continuar no mesmo ritmo desse começo do ano, quando conquistei as vitórias nos três primeiros ralis. Vamos descobrir uma nova região para mim, no entorno de Brasília, e depois vamos pra região de Luis Eduardo Magalhães, uma região em que já andamos".

Adrien Metge

"Esse é meu terceiro Sertões. É uma competição muito especial, que tem todo o seu charme. Este ano acredito que será uma prova rápida, bem divertida, com nove dias de adrenalina e poeira. Nossa equipe está preparada, eu particularmente fiz uma boa pré-temporada e um bom ano. A moto está alinhada 100% e vamos para mais um ano em busca do título da Geral e manter o título da Moto2".

Gabriel Bruning

"É a prova mais esperada do ano, estou muito animado. O objetivo é vencer pela primeira vez, ampliar minha vantagem no Brasileiro e levar o melhor resultado possível para a equipe".

Gabriel Soares

"Como venho de dois ótimos resultados, minha expectativa é muito alta: quero vencer de novo. A categoria está bastante concorrida, todos os pilotos sabem o que têm de fazer e não será fácil terminar na frente, mas estou bem preparada e a moto em perfeitas condições. Vou para brigar de igual para igual".

Moara Sacilotti

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!