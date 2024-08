No último ano, Lucas Moraes, piloto do time oficial da Toyota Gazoo Racing, se consolidou como um dos principais representantes brasileiros no Mundial de Rally Raid, no qual ocupa a terceira colocação geral.

Depois de resultados que impressionaram no Dakar, com uma vitória inédita para o Brasil em especiais, o foco do paulistano passa a ser o terceiro título do Sertões.

A bem-sucedida dupla formada por Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio, campeã em 2019 e 2022, retorna a parceria para a 32ª edição do principal rally do país com o objetivo de cravar seus nomes pela terceira vez como campeões entre os carros. Para isso, vão contar com o GR DKR Hilux T1U e o apoio de Red Bull, Strava, Repsol, Oakley, Zapalla, Reserva e SpeedMax (PneuStore).

Em 2024, a dupla enfrentará 3.704 km de trajeto no Sertões, sendo 2.386 de especiais. A largada acontece em Brasília, no dia 23 de agosto e o roteiro segue por cidades de Goiás, Minas Gerais e Bahia, passando por várias beleza naturais como o Parque Nacional Grande Sertões Veredas e o Parque Estadual de Terra Ronca, até o retorno à capital do país no dia 31 para a reta final da competição.

Tudo pronto - Lucas e Kaíque já realizaram o shakedown para a verificação e últimos ajustes do carro. Agora, piloto e navegador aguardam ansiosamente para iniciar mais uma jornada desvendando o interior do Brasil.

“Venho para o Sertões com algo novo na bagagem de experiências, que foi a vitória inédita em uma etapa do Dakar, além de um leque de aprendizados como piloto oficial Toyota. Correr no Sertões sempre é desafiador, então quero muito colocar em prática todas as coisas que aprendi nessa nova fase para, quem sabe, conseguir esse terceiro título com o Kaíque”, comentou Lucas Moraes.

“O nível da competição é sempre altíssimo nos Sertões, não dá para subestimar ninguém. É uma prova que exige altos padrões de pilotagem e navegação, então está todo mundo muito preparado. Mas acredito que temos um bom equipamento, assistência e formamos uma boa parceria. Sempre é um desafio, então vamos levar do melhor jeito possível: construindo um dia de cada vez e, claro, aproveitando a experiência que o Sertões oferece, que é sempre única.”

O prólogo, que define a ordem de largada para a 32ª edição dos Sertões, acontece na sexta-feira, 23 de agosto, em Brasília. O evento conta com oito etapas, fazendo paradas nas cidades de Formosa (GO), Santa Maria da Vitória (BA) e Luís Eduardo Magalhães (BA).

Equipe Red Bull Toyota Gazoo Racing

Operação no Brasil: equipe MEM Motorsport

Piloto: Lucas Moraes

Navegador: Kaíque Bentivoglio

Chefe de equipe: Flavio Pacheco

Carro: Toyota GR DKR Hilux T1U

