Sertões traz qualidade e quantidade nos UTVs

A modalidade que mais cresce no cenário do off-road internacional confirma sua força no Sertões BRB. Presentes no maior rally das Américas desde 2012, os UTVs mais uma vez garantem o maior número de veículos entre todas as modalidades: 89 ao todo.

Se a quantidade impressiona, a qualidade é inquestionável. Além de três campeões, a lista de inscritos conta o dono do maior número de títulos da história do rally, em busca de seu primeiro nos UTVs; dois vencedores do Dakar; um bicampeão da Copa do Mundo FIA de Rally Baja, apenas como alguns exemplos.

Por isso mesmo, apostar em um vencedor ao fim dos 3.704km e nove dias de prova é quase tão difícil quanto acertar na loteria. A quantidade de nomes fortes faz com que qualquer erro ou problema custe caro em uma disputa normalmente resolvida por poucos segundos de diferença ao fim das centenas de quilômetros de cada etapa.

A lista de candidatos começa com a dupla que foi ao alto do pódio em 2023. Os catarinenses Deni do Nascimento e Gunnar Dums prometem repetir a constância e a velocidade que os levou à vitória no último dia da edição passada.

Para o piloto, é a chance de triunfar pela terceira vez (levou também em 2019). Sempre na briga pela primeira posição, a família Varela conta com Rodrigo Varela / Matheus Mazzei (vencedores em 2022); Bruno Varela/Ari Fiúza; Gabriel Varela/Guilherme Pinheiro e com o patriarca Reinaldo Varela, ao lado de Túlio Taniguchi.

Do alto de seus sete títulos nas motos, Jean Azevedo não esconde a motivação para ampliar o recorde. Se a primeira participação em um UTV, também no ano passado, serviu como aprendizado, mostrou que o talento e a competência de um dos grandes nomes do rally no Brasil está presente também na nova modalidade.

Agora perfeitamente adaptado, e em sua própria equipe (T+A Polaris), o piloto de São José dos Campos e seu navegador Idali Bosse prometem mesclar ritmo forte com a estratégia e a inteligência necessárias para levantar o troféu.

Cristiano Batista, o dono dos dois títulos mundiais de Rally Baja, espera finalmente fazer as pazes com o Sertões BRB. Vencedor nos quadriciclos em 2009, o mineiro tem esbarrado em alguns contratempos, mas alinha com a motivação em alta, especialmente após a sequência de resultados internacionais nos últimos anos.

Piquet e Fraga

A lista de nomes de destaque conta ainda com Nelsinho Piquet, em sua quinta participação. O também piloto da Stock Car tem evoluído a cada ano, como mostra sua conquista em 2023 na categoria UTV 3. Desta vez, forma uma dupla 100% brasiliense com o navegador Filipe Bianchini.

E Felipe Fraga, mais jovem campeão da Stock, atualmente competindo também na série IMSA norte-americana. A estreia positiva no ano passado o motivou a repetir a experiência. E a trazer um de seus companheiros de equipe nos Estados Unidos, George "Gar" Robinson. Por falar em participação internacional, sete duplas portuguesas marcam presença.

Uma atração à parte é a presença de Sacha Fenestraz. O franco-argentino, atual piloto do Mundial de Fórmula E, escolheu o Sertões BRB para estrear nos ralis e realizar um sonho: o de correr ao lado da mãe, Stephanie, que competiu como navegadora e foi piloto de helicóptero no Dakar. Para completar, seu pai, Raymond, também acelera, em outro UTV.

Veja o que disseram os pilotos:

"Estrearemos o nosso Maverick R, que é um carro fantástico. As expectativas são maravilhosas, a equipe está muito focada. Vamos lutar com todas as forças pelo tri para nossa equipe".

Deni Nascimento

"Não vejo a hora de começar. Esse ano eu, o Bruno e o Reinaldo vamos com o modelo novo, enquanto o Gabriel anda com o carro que eu usei no Dakar, para garantir as chances de ter alguém da equipe brigando pela vitória. Se a prova for realmente menos quebradeira, como é a promessa, acredito que isso afunile um pouco a briga".

Rodrigo Varela

"Minha motivação, tanto quanto vencer pela oitava vez, é fazer isso em uma modalidade diferente. O UTV é um veículo bem particular, nem sempre você anda no máximo como na moto ou no carro. Tem a hora certa de poupar. No meu primeiro ano consegui vencer etapa e estar na briga".

Jean Azevedo

"Independentemente do trajeto é uma prova difícil, maravilhosa, longa em que eu consigo me desconectar do resto do mundo fazendo o que eu mais amo, com um sentimento oposto ao do autódromo. É bacana poder começar e terminar na cidade de onde sou e onde minha família está".

Nelsinho Piquet

"Tudo é novo para mim: o rally, o veículo e a chance de ter minha mãe como navegadora. Estou realizando um sonho ao correr com ela e espero me divertir bastante".

Sacha Fenestraz

