Tudo pronto no Velocitta para largada do Sertões 2020

A primeira etapa do Sertões será neste sábado (31), mas as equipes já estão preparadas para o prólogo do rally, que acontecerá nesta sexta-feira na Fazenda Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A competição sairá do interior paulista até Barreirinhas, que recebe a etapa final nos Lençóis Maranhenses em 7 de novembro.

Responsável pela Spinelli Racing, Guiga Spinelli tem uma missão multifuncional neste final de semana. O principal será acelerar a Mitsubishi Triton L200 Sport Racing, mas além disso o piloto acompanha todos os passos da estrutura que foi montada para receber o principal rally do País, já que a Spinelli Racing também é responsável pela manutenção do Velocitta, considerado o autódromo mais moderno do Brasil.

“Antes mesmo da equipe acelerar atravessando diversos estados do Brasil, a Dunas e toda organização do Sertões já está de parabéns pelo profissionalismo na montagem do evento. De nossa parte, estamos felizes em poder contribuir dando todo suporte necessário para receber um evento desta grandiosidade como o Sertões”, diz Guiga, que é pentacampeão do Sertões e também coleciona oito participações no Dakar.

O Sertões 2020 vai cruzar cinco estados e o Distrito Federal – SP, MG, DF, GO, TO e MA. Este ano, excepcionalmente, não haverá chegada às cidades anfitriãs. Toda a caravana se fechará em bolhas - locais isolados que serão mantidos sob sigilo com o intuito de evitar aglomerações. Os locais exatos das bolhas só serão revelados aos competidores na véspera. Todos seguirão por uma rota pré-estabelecida e monitorada.

"A organização do Sertões 2020 tem feito um trabalho incrível para que tenhamos segurança desde a largada até a bandeirada. Tivemos muitos ralis pelo mundo que foram cancelados e aqui nós conseguimos estabelecer protocolos que estão sendo seguidos à risca por todos para que seja um grande evento. Estou bastante animado para que comece a disputa”, diz Guiga, que acelera em parceria com o navegador Youssef Haddad, que também já passou o dia estudando o circuito do prólogo.

"É claro que em termos de performance o prólogo não impacta tanto no resultado, mas é importante largar entre os melhores para conseguir melhor posicionamento de pista nos primeiros dias", diz Haddad.

As equipes do Sertões 2020 estão estruturadas dentro do Autódromo Velocitta. O prólogo será feito em uma pista de terra com 4.730 metros dentro da Fazenda Velocitta e cada equipe terá uma volta cronometrada, sendo que a ordem dos tempos definirá a posição de largada dos carros na primeira etapa.

Confira os dados completos das especiais do Sertões 2020:

DADOS DAS ESPECIAIS

30/10 Sexta feira - Prologo

Terá 4.730 metros. Sinuoso com algumas retas. Piso liso (misto de cascalho e pedrisco), exigirá muita perícia e concentração. O percurso não permite erros, pois não terá áreas de escape.

1ª Etapa – Bolha Velocitta - Sábado, 31/10 (Mogi Guaçu/SP)

DI - 260 km | TE - 205 km | DF - 120 km | Total – 585 km

Domingo, 01/11 (SP->DF)

Deslocamento para Brasília (DF)

2ª Etapa – Segunda-feira, 02/11 (DF->GO)

1ª perna Maratona Renê Melo

DI - 159 km | TE - 353 km | DF - 0 km |Total - 512 km

3ª Etapa – Terça-feira, 03/11 (GO ->GO)

2ª Perna Maratona Paulo Gonçalves

DI - 0 km | TE - 200 km | DF - 169 km | Total - 369 km

4ª Etapa – Quarta-feira, 04/11 (GO->TO)

DI 26 km | TE 329 km | DF 295 km | Total 650 km

5ª Etapa – Quinta-feira, 05/11 (TO->MA)

DI - 99 km | TE - 227 km | DF - 284 km | Total - 610 km

6ª Etapa – Sexta-feira, 06/11 (MA->MA)

DI 128 km | TE 300 km | DF 313 km | Total 741 km

7ª Etapa – Sábado, 07/11 (Barreirinhas/MA)

DI 258 km | TE 223 km | DF 34 km | Total 515 km

