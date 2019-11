O domingo começou da melhor forma possível para Guilherme Salas. O piloto da equipe KTF Sports conquistou com uma etapa de antecipação o título da temporada 2019 da Stock Light ao terminar a corrida que fechou a rodada dupla de Goiânia (GO) em quarto lugar - depois de ter vencido no dia anterior.

A missão de Salas era simples: terminar na frente de Gustavo Frigotto, seu principal rival. No entanto, esta tarefa foi bem complicada, uma vez que Frigotto não estava disposto a ver o campeonato ser encerrado nesta manhã e vendeu bem caro a ultrapassagem.

"Eu tive um ano passado muito difícil, mas neste ano eu posso dizer com convicção: este foi o melhor ano da minha vida dentro das pistas. Preciso agradecer a equipe KTF e meus patrocinadores por todo incentivo e dedicação. Esse título é para eles", comentou Salas, que mal teve tempo para comemorar, já que ele também participou da Stock Car pela mesma equipe, substituíndo o campeão de 2015 Marcos Gomes, que teve compromissos fora do Brasil.

Guilherme Salas é campeão da Stock Light 2019 Photo by: Duda Bairros

Lá na frente, Iorio também teve uma corrida para lavar a alma: após ter um sábado para esquecer com a perda da pole por irregularidades de procedimento da equipe e sofrer com muitos toques e encontrões, Iorio fez valor sua posição de largada (P3) para atacar o pole Raphael Teixeira e vencer com autoridade, mesmo com uma intervenção do Safety Car que anulara a vantagem superior a cinco segundos construída durante a bateria.

"Tive um início de fim de semana muito complicado, perdendo a pole por uma punição que considerei injusta e passando a noite consertando o carro após os toques do sábado. Mas fecho o domingo com duas vitórias, na principal e na rookie, agora é foco na briga pelo título dos rookies na Grande Final para fecharmos 2019 com chave de ouro", comentou Iorio, que está 12 pontos atrás de Erik Mayrink na disputa dos estreantes.

Assim como no sábado, Gabriel Robe e Gustavo Myasava repetiram o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Agora, a Stock Light tem mais três semanas antes da decisão da temporada 2019, nos dias 14 e 15 de dezembro no Autódromo de Interlagos.

Confira o resultado da corrida 2 em Goiânia:

1 . Matheus Iorio ( Crown Racing Junior ), 19 voltas

2 . Gabriel Robe ( Motortech Competições ), a 3.251

3 . Gustavo Myasava ( MRF Motorsport ), a 3.581

4 . Guilherme Salas ( KTF Sports ), a 6.394

5 . Gustavo Frigotto ( RKL Competições ), a 8.563

6 . Diego Ramos ( W2 Shell V-Power ), a 9.115

7 . Marco Cozzi ( SG Racing ), a 9.722

8 . Pedro Boesel ( Crown Racing Junior ), a 15.099

9 . Raphael Reis ( W2 Shell V-Power ), a 15.127

10 . Pedro Caland ( RKL Competições ), a 16.367

11 . Raphael Teixeira ( SG Racing ), a 16.638

12 . Erik Mayrink ( KTF Sports ), a 22.917

13 . Gabriel Lusquiños ( Carlos Alves Competições ), a 24.130

14 . Vinicius Kwong ( MPM Competições ), a 25.443

15 . Felipe Papazissis ( SG Racing ), a 21.566

16 . Marcio Campos ( Motortech Competições ), a 32.952

17 . Leonardo Sanchez ( MRF Racing ), a 1 volta

18 . Kleber Eletric ( Rsports ), a 3 voltas

Não completaram

19 . André Moraes Jr ( SG Racing ), a 12 voltas

20 . Raphael Abbate ( L3 Motorsport ), a 16 voltas

21 . Lukas Moraes ( Carlos Alves Competições ), a 19 voltas

22 . Pedro Fernandes ( Motortech Competições ), excluído

23. Ricardo Barbosa ( Motorfast Competições ), excluído

Classificação de pilotos

1. Guilherme Salas, 295 pontos (campeão)

2. Gustavo Frigotto, 233

3. Gabriel Robe, 195

4. Marco Cozzi, 191

5. Matheus Iorio, 169

6. Pedro Boesel, 167

7. Raphael Abbate, 166

8. Marcio Campos, 164

9. Lukas Moraes, 149

10. Pietro Rimbano, 140

11. Erik Mayrink, 138

12. Gustavo Myasava, 136

13. Diego Ramos, 132

14. Raphael Reis, 101

15. André Moraes Jr., 91

16. Pedro Caland, 85

17. Raphael Teixeira, 67

18. Tuca Antoniazi, 67

19. Felipe Papazissis, 67

20. Leo Sanchez, 64

21. Gabriel Lusquinos, 56

22. Vitor Baptista, 39

23. Rodrigo Gil, 30

24. Lauro Traldi, 21

25. Vinicius Kwong, 13

26. Francesco Franciosi, 13

27. Lucas Daleffe, 12

28. Ricardo Barbosa, 12

29. Kleber Eletric, 3

30. Pedro Paulo Fernandes, 0

Classificação de rookies

1. Erik Mayrink, 266

2. Matheus Iorio, 254

3. Diego Ramos, 241

4. Pedrio Caland, 186

5. André Moraes Jr., 168

6. Gabriel Lusquiños, 156

7. Felipe Papazissis, 133

8. Francesco Francioso, 41

9. Vinicius Kwong, 37

10. Lucas Daleffe, 20