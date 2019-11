Salas vence corrida 1 em Goiânia e fica mais perto do título

Pela sétima vez em 2019, Guilherme Salas terminou uma corrida da Stock Light na frente de todos os outros competidores. Em Goiânia, o atual líder do campeonato deu mais um passo a caminho da confirmação do título em uma atuação de gala com direito a grandes coadjuvantes.

Salas disputar a vitória com Gustavo Frigotto volta a volta da corrida, mas o rival acabou perdendo ritmo no fim e caiu para quarto. Sorte de Gabriel Robe, que conquistou mais um pódio neste ano com o segundo lugar, e para Gustavo Myasava que, com o terceiro posto, levou para casa seu primeiro troféu do ano .

"Não tem essa de título quase certo, vou brigar por todas as vitórias que tiver direito", comemorou Salas. "Foi uma grande corrida, uma bela disputa com o Frigotto e agora vamos trabalhar para mais um ótimo resultado no domingo", completou o piloto da equipe KTF, que neste fim de semana também corre na Stock Car pela mesma equipe: "Está sendo puxado, mas ao mesmo tempo muito bom."

Entre os novatos, Diego Ramos conquistou mais uma vitória para a Shell Racing, ficando à frente de Matheus Lorio, que teve um dia para esquecer: ele perdeu a pole ao ser punido por trocar algumas peças de seu carro, largou em último e acabou batendo tanto na largada quanto na segunda metade da corrida com Marco Cozzi, chegando em oitavo no fim.

A segunda corrida do fim de semana está marcada para as 8h, com transmissão ao vivo no Motorsport.com. A íntegra da primeira corrida pode ser vista aqui.

Confira o resultado final deste sábado em Goiânia:

1 . Guilherme Salas ( KTF Sports ), 21 voltas

2 . Gabriel Robe ( Motortech Competições ), a 1.158

3 . Gustavo Myasava ( MRF Motorsport ), a 2.260

4 . Gustavo Frigotto ( RKL Competições ), a 3.427

5 . Marcio Campos ( Motortech Competições ), a 4.079

6 . Diego Ramos ( W2 Shell V-Power ), a 18.156

7 . Raphael Abbate ( L3 Motorsports ), a 24.721

8 . Matheus Iorio ( Crown Racing Junior ), a 25.341

9 . Erik Mayrink ( KTF Sports ), a 27.839

10 . Raphael Teixeira ( SG Racing ), a 34.116

11 . Pedro Boesel ( Crown Racing Junior ), a 35.717

12 . André Moraes Jr ( SG Racing ), a 37.274

13 . Pedro Caland ( RKL Competições ), a 1 volta

14 . Ricardo Barbosa ( Motorfast ), a 1 volta

15 . Marco Cozzi ( SG Racing ), a 6 voltas

16 . Kleber Eletric ( Rsports ), a 9 voltas

17 . Lukas Moraes ( Carlos Alves Competições ), a 11 voltas

18 . Vinicius Kwong ( ), a 14 voltas

19 . Felipe Papazissis ( SG Sports ), a 20 voltas

20 . Raphael Reis ( W2 Shell V-Power ), a 20 voltas

21 . Pedro Fernandes ( SG Sports ), a 20 voltas

22 . Gabriel Lusquiños ( Carlos Alves Competições ), excluído