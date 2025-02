Léo Reis é mais um piloto confirmado pela tradicional equipe W2 Racing ProGP no grid da temporada 2025 da Stock Light. Uma das principais revelações dos campeonatos de turismo no país, Léo vai fazer sua primeira temporada completa na categoria após ter disputado duas provas da última etapa de 2024 em Interlagos, quando surpreendeu com um terceiro lugar rookie e sexto lugar geral em sua corrida de estreia. O piloto traz no seu currículo títulos relevantes como o bicampeonato da Copa Hyundai HB20, campeão da NASCAR Brasil e pentacampeão do Brasileiro de Kart, entre outras conquistas.

“Muito feliz com essa oportunidade de fazer uma temporada na Stock Light, ainda mais na W2 Racing ProGP, uma equipe que já provou toda a sua competência na categoria. Nós teremos todo o suporte e as chances para disputar o título. E essa seria uma conquista que valeria muito, um título que oferece o acesso para a Stock Car, e é em busca dele que a gente vai”, declarou o piloto, que vai acelerar com o carro #293.



Irmão de Rafael Reis, confirmado no grid da Stock Car Pro Series como piloto da CAR Racing Sterling, Léo Reis chega à divisão de acesso como um dos postulantes ao superprêmio destinado ao campeão, o equivalente em R$ 2,5 milhões, para que seja possível ascender à principal categoria do automobilismo brasileiro. Será a terceira vez que a premiação será oferecida pelo Grupo Veloci, controlador da Vicar, ao campeão da Stock Light, seguindo o que ocorreu com Zezinho Muggiati (2023) e Arthur Gama (2024).

Trajetória de sucesso

Com histórico de conquistas desde o kart, onde foi pentacampeão brasileiro e bicampeão sul-americano, Léo Reis logo chamou atenção em seu ano de estreia no turismo, em 2020, ao conquistar o título da Copa Hyundai HB20 na classe Super ao lado do irmão Rafa Reis. Em 2022, Léo faturou o bicampeonato, desta vez na classe Pro, a principal da categoria. No ano seguinte, Léo conquistou o título da Nascar Brasil ProAm e em 2024 disputou o título da Nascar até a última etapa novamente, finalizando a competição em terceiro lugar.



Um dos gestores da equipe carioca, Duda Pamplona destaca a importância desta experiência prévia e das conquistas de Léo nas outras categorias de base nos carros de turismo.

“Estamos muito contentes com a chegada dele. É mais um talento dos pilotos novos que integram a equipe. O Léo já tem uma experiência no turismo, além disso no final do ano passado ele fez a última etapa Stock Light. A oportunidade caiu de paraquedas e, mesmo assim, ele agarrou e mostrou muita velocidade. Sem dúvidas, temos uma grande expectativa que ele consiga bons resultados neste ano de estreia dele na Stock Light. Então vamos trabalhar duro junto com ele para isso”, disse Pamplona, vencedor de corrida na Stock Car.

A abertura da temporada 2025 da Stock Light está marcada para o fim de semana de 23 de março e terá lugar no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Léo Reis

Idade: 21 anos (29/10/2003)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Status: primeira temporada na Stock Light

Número: #293

Principais conquistas: campeão da Nascar (classe ProAm) em 2023; bicampeão da Copa Hyundai HB20 (Super, 2020; Pro 2022); bicampeão do Sul-Americano de Kart, pentacampeão do Brasileiro de Kart, nove vezes campeão paulista

Equipe: W2 Racing ProGP

Sede: Rio de Janeiro (RJ)

Chefes: Duda Pamplona e Serafin Jr.

Stock Light, temporada 2025*

1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)

2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

*sujeito a alterações

