A Stock Series abriu oficialmente nesta sexta-feira as atividades para a segunda etapa da temporada 2024. O palco da jornada deste fim de semana é o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, na pista mais veloz do calendário.

Em dia marcado pelo domínio da equipe Garra Racing Team, as duas sessões foram lideradas por estreantes. Caçula do grid neste ano, o cascavelense Akyu Myasava, de apenas 15 anos, comandou a tabela do treino livre 1, enquanto o gaúcho Guto Rotta registrou a melhor volta da sexta-feira ao aferir 1min06s093 e terminou na frente no período da tarde.



Realizada pela manhã, a primeira sessão de treinos foi dedicada exclusivamente aos rookies e teve liderança de Akyu Myasava. O cascavelense foi o mais rápido da atividade e virou 1min06s785 em sua melhor volta pelo traçado de 3.058 metros.



O piloto da Garra foi seguido por Enzo Bedani, da W2 Racing ProGP, que cravou 1min06s892 em sua melhor passagem, enquanto Bruna Tomaselli foi a terceira colocada ao registrar 1mi07s165. A equipe gaúcha Garra Racing Team, sediada em Caxias do Sul, colocou dois pilotos entre os três primeiros colocados.



Também gaúcho, da cidade de Encantado, Guto Rotta (Garra) finalizou em quarto lugar no treino para os rookies, seguido pelo conterrâneo Erick Schotten (W2 RacingProGP).

Rotta voltou a ficar em evidência no treino livre 2, que teve a Garra ocupando as duas primeiras posições da tabela. Piloto de Encantado (RS), Guto foi o mais rápido, seguido pela companheira de equipe Tomaselli, que cravou 1min06s467.



Líder do campeonato, Arthur Gama foi o terceiro com o carro da Artcon Racing. Gaúcho de Porto Alegre, o piloto de 18 anos virou 1min06s574, somente 0s019 à frente do quarto colocado do treino, o paulista Enzo Bedani, com o primeiro carro da W2 Racing ProGP na relação. E o paranaense Gustavo Frigotto, também da Artcon Racing, foi o quinto colocado, seguido por Akyu Myasava.



Em seu primeiro ano correndo com carros de tração traseira, como é o da Stock Series, Guto Rotta ressaltou o aprendizado no circuito de Cascavel.



“É uma pista que já havia andado em outras categorias, mas foi diferente desta vez. Consegui me adaptar rápido, andei em quarto pela manhã, e agora, com pneus mais novos, lideramos e fizemos uma boa evolução. Amanhã vamos conseguir fazer um belo trabalho. Quero lutar para conseguir o maior número possível de pontos e aí, quem sabe, subir na tabela do campeonato”, disse o gaúcho.



Akyu também aprovou a sexta-feira e demonstrou confiança em se manter entre os primeiros em um sábado que promete ser bastante movimentado. “Correr aqui em casa é muito especial. Foi um dia produtivo e consegui evoluir bastante. Parece que será um fim de semana bem promissor para nós todos da equipe”.

