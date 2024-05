A temporada 2024 da Stock Series acelera neste fim de semana (17 a 19 de maio) para sua segunda etapa. Depois de abrir o campeonato em Interlagos, a categoria de acesso à Stock Car Pro corre no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná, com a perspectiva de três corridas muito disputadas e imprevisíveis entre sábado e domingo.

Cascavel é um destino habitual da Stock Series e oferece um grande desafio para os postulantes ao título e ao maior prêmio oferecido no automobilismo brasileiro: o equivalente a R$ 2,5 milhões em orçamento para que o campeão suba para o grid da Stock Car Pro em 2025. A pista tem 3.058 metros e é percorrida em sentido anti-horário. A principal característica do traçado é a alta velocidade, com destaque para a Curva do Bacião, trecho de raio longo iniciado em descida, finalizado em subida e que coloca à prova o talento e a perícia dos jovens talentos da categoria.

O calendário da Stock Series começou com o protagonismo de Arthur Gama. Correndo agora pela equipe paranaense Artcon Racing, o gaúcho de 18 anos venceu as duas primeiras corridas da etapa de Interlagos e terminou a terceira prova da rodada na segunda colocação depois de ter enfrentado problemas e ter largado dos boxes.

Nascido e residente em Porto Alegre, Gama e sua família não foram diretamente afetados pela tragédia que devastou o Rio Grande do Sul com as enchentes nos últimos dias. Entretanto, o jovem tem se mobilizado para ajudar nos resgates às vítimas desde a semana passada, sendo um dos muitos pilotos a atuar na linha de frente em prol do povo gaúcho.

Na tabela do campeonato, Gama soma 80 pontos contra 72 do vice-líder, o paulista Felipe Barrichello Bartz (W2 Racing ProGP). Aos 18 anos, o sobrinho de Rubens Barrichello terminou as três corridas de Interlagos no pódio e venceu na última prova da etapa, alcançando assim seu primeiro triunfo na Stock Series.



A terceira colocação na temporada é do também paulista Enzo Bedani. Companheiro de equipe de ‘Pipe’ Barrichello Bartz, o jovem de 16 anos soma 60 pontos, enquanto o paranaense Gustavo Frigotto (Artcon Racing) é o quarto, com 57. Melhor estreante em Interlagos, o gaúcho Guto Rotta — piloto da cidade de Encantado e que também tem se mobilizado muito para ajudar as vítimas das enchentes — aparece na quinta colocação geral, com 47 tentos.



Como foi em 2023 — A última visita da Stock Series a Cascavel aconteceu em junho do ano passado, e a experiência fez a diferença na definição do grid de largada. Campeão em 2017 e vice-campeão em 2023, Gabriel Robe — hoje no grid da Stock Car com a WOKIN Garra Racing — garantiu a pole position no oeste do Paraná e venceu uma das provas da etapa.



Com a RKL Competições, hoje repaginada e rebatizada como Artcon Racing, Pietro Rimbano — dono do título da Series em 2020 — ficou com a vitória na primeira corrida da rodada. E na última prova daquele fim de semana, o triunfo ficou com o então estreante Mathias de Valle, com a W2 Racing ProGP, depois de travar disputa nas voltas finais com seu companheiro de equipe, Felipe Barrichello Bartz.



Programação e transmissão — As atividades de pista em Cascavel começam na sexta-feira com dois treinos livres — um deles exclusivo para os rookies. O sábado começa com mais um treino livre, a partir de 8h50, enquanto a sessão classificatória que vai definir o grid de largada das duas primeiras corridas do fim de semana acontece às 10h50. A primeira prova da etapa cascavelense, com 25 minutos, está marcada para pouco depois, às 12h35.



A segunda etapa do campeonato será concluída no domingo pela manhã com mais duas provas. A Corrida 2 tem largada prevista para 9h35, enquanto a terceira e última prova da rodada acontece a partir de 10h15. Segundo o site especializado ‘Climatempo’, a meteorologia para os três dias de atividades de pista é de pancadas de chuva no período da tarde. No sábado, a temperatura ambiente vai variar entre 18ºC e 25ºC, enquanto no domingo a máxima prevista será de apenas 22ºC.



A Stock Series tem transmissão ao vivo do canal oficial da Stock Car no YouTube, BandSports, canais SporTV, Motorsport.tv, canal do Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil, MAVTV América do Norte, Portal High Speed e Parc Fermé, com narração em italiano.



Programação do fim de semana em Cascavel

Sexta-feira, 17 de maio

08h00 – Stock Car Pro Series – Treino de Rookie

08h45 – Stock Series – Shakedown

09h30 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10h20 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie)

11h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

14h05 – Stock Series – Treino Livre 2

15h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2



Sábado, 18 de maio

08h50 – Stock Series – Treino Livre 3

09h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

10h50 – Stock Series – Classificação

11h20 – Visitação aos Boxes

12h35 – Stock Series - Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

14h00 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 19 de maio

09h35 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h15 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h30 – Visitação aos Boxes

14h15 – Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)



Campeonato após uma etapa (top-10):

1º - Arthur Gama, 80 pontos

2º - Felipe Barrichello Bartz, 72

3º - Enzo Bedani, 60

4º - Gustavo Frigotto, 57

5º - Guto Rotta, 47

6º - Erick Schotten, 43

7º - Alfredinho Ibiapina, 43

8º - Mathias de Valle, 37

9ª - Kaká Magno, 31

10ª - Bruna Tomaselli, 28

