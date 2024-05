Vice-líder entre os “rookies” e sexto colocado na classificação geral, o catarinense Erick Schotten terá um novo desafio em sua segunda participação na Stock Series, a categoria de acesso à Stock Car. Em busca de pódios e crescimento na tabela de classificação, ele fará sua estreia no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

“Será um desafio interessante, pois Cascavel tem uma pista de alta, característica que gosto muito”, destaca Erick Schotten, campeão da Fórmula Delta em 2022. “Terei que aproveitar bastante os treinos para me adaptar ao traçado e um pouco mais ao carro. Aprendi bastante na 1ª etapa, em Interlagos, pois o Stock Series é totalmente diferente das categorias que competi até aqui”, explica o piloto, que iniciou sua carreira no kart e competiu em monopostos entre 2022 e 2023.

Erick Schotten é o vice-líder entre os estreantes na Stock Series após ter terminado as provas da etapa de abertura em 2º, 4º e 5º. Na classificação geral, depois de finalizar em 5º, 7º e 9º, o catarinense de Timbó ocupa o 6º lugar.

“Temos três corridas no final de semana e o objetivo é terminar todas no pódio da Rookie e também conquistar pódios na geral. Quero crescer na classificação, me aproximar dos líderes na geral e lutar ainda mais pelo título na Rookie. Tivemos uma boa evolução ao longo da etapa de Interlagos e queremos manter este crescimento em Cascavel”, afirmou Erick Schotten.

Ansioso pela abertura da pista na próxima sexta-feira (17), Erick Schotten chegará à Cascavel bem preparado tanto técnica quanto fisicamente. “Neste intervalo que tivemos após a 1ª etapa, trabalhei para manter minha forma física e também usei o simulador para conhecer ao máximo possível o traçado de Cascavel. Assisti alguns vídeos on-board e conversei bastante com o pessoal da W2 Racing Pro GP”, disse Schotten, de 16 anos, referindo-se à sua equipe, comandada por Duda Pamplona.

A tomada de tempos e a primeira corrida serão disputadas no sábado, enquanto as corridas 2 e 3 acontecerão no domingo. As três provas da Stock Series serão transmitidas ao vivo no canal da Stock Car no Youtube e na Motorsport.TV Brasil no Youtube.

McLAREN ainda melhor ou Red Bull 'BOTA ORDEM' na F1? RICO PENTEADO projeta GP em ÍMOLA | TELEMETRIA

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!