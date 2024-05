Akyu Myasava, Alfredinho Ibiapina, Gustavo Frigotto e Kaká Magno. Em comum, os quatro pilotos compartilham o grid da Stock Series, a categoria de acesso à Stock Car. Outro ponto que liga os competidores está na origem, uma vez que todos eles são nascidos no Paraná, estado que recebe a segunda etapa da temporada 2024, neste fim de semana (17 a 19 de maio) no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel.

Pelo segundo ano seguido, a Stock Series oferece ao campeão a maior premiação do automobilismo brasileiro, o equivalente a R$ 2,5 milhões para que o dono do título suba ao grid da Stock Car Pro em 2025 com o orçamento bonificado. O primeiro a usufruir do superprêmio foi outro paranaense: Zezinho Muggiati, que conquistou o título da divisão de acesso no ano passado e hoje acelera com a KTF Sports na principal categoria do automobilismo nacional.



Os quatro paranaenses no grupo dos concorrentes à premiação da Stock Series em 2024 têm perfis bem distintos. Akyu Myasava e Alfredinho Ibiapina são pilotos muito jovens, com 15 e 16 anos, respectivamente, e são recém-saídos do kartismo; Gustavo Frigotto inclusive já fez 25 corridas na Stock Car e almeja regressar ao grid mais concorrido do esporte a motor nacional; e Kaká Magno é uma das representantes femininas no grid, traz currículo de vasta experiência em várias competições do automobilismo nacional e internacional e está no seu segundo ano na Stock Series.



Jovens prodígios — Akyu Myasava é o único cascavelense do grid da Stock Series nesta temporada. Com apenas 15 anos, o piloto é o caçula da categoria em 2024 e estreia com a equipe gaúcha Garra Racing Team, tricampeã por equipes (2015, 2016 e 2021), após ter conquistado títulos no kartismo, como o Sul-Brasileiro, bicampeão paranaense e também a taça de campeão em Santa Catarina. No ano passado, Akyu correu na Fórmula Delta, fazendo a transição do kartismo para os autódromos, e faturou quatro pódios.



Em sua estreia na Stock Series, Myasava marcou um oitavo lugar na primeira corrida, em Interlagos. O adolescente busca agora mais um passo na sua curva de aprendizado correndo em casa.

Assim como Myasava, Alfredinho Ibiapina trilhou uma carreira de êxito no kartismo antes de chegar à Stock Series. Com 16 anos completados em 18 de abril, o curitibano já foi campeão brasileiro e do Open Brasileiro de Kart, além de ter sido vice-campeão da Copa Brasil.



Alfredinho chega à divisão de acesso correndo pela W2 Racing ProGP, campeã das duas últimas temporadas, depois de também ter competido por uma temporada na Fórmula Delta, onde marcou pole position e vitória na Copa Brasil. Ibiapina vem de uma estreia com resultados importantes, tendo finalizado entre os seis primeiros nas corridas 1 e 2 em São Paulo.



Experiência na pista — Com 29 anos, o curitibano Gustavo Frigotto está de volta às pistas depois de dois anos afastado das corridas e regressa à Stock Series como piloto da repaginada Artcon Racing, equipe também paranaense e que nasceu da estrutura da antiga RKL Competições, liderada pelo preparador Edson Ricarte.



De todos os competidores que correm na Stock Series neste ano, Frigotto é quem tem mais experiência e já fez 79 corridas na categoria, com vitória e 21 pódios no currículo, além de ter finalizado em terceiro lugar a temporada de 2019, no seu melhor resultado na competição. Em 2023, o piloto e professor de história começou bem, com dois terceiros lugares em Interlagos, e luta pelo título e pelo superprêmio para voltar à Stock Car, onde correu entre 2021 e 2022.



O quarteto paranaense para 2024 é completado pela curitibana Kaká Magno, que faz sua segunda temporada na Series representando a equipe RTR Sport Team. Kaká é uma das duas mulheres que correm no grid da categoria e busca alçar voos maiores depois de um ano de aprendizado na competição.



Magno tem em sua trajetória títulos no kartismo e já pilotou em categorias como a antiga Fórmula 4 Sul-Americana, Mercedes-Benz Challenge e Fórmula Inter. Kaká também passou pela Europa, onde pilotou na Wolf Racing Cars, EuroNascar e representou o Brasil no FIA Motorsport Games, em Paul Ricard, no ano de 2022, tendo sido indicada também para correr na Scirocco R Cup Volkswagen.



Os paranaenses da Stock Series em 2024

Akyu Myasava

Idade: 15 anos (05/08/2008)

Naturalidade: Cascavel (PR)

Equipe: Garra Racing Team

Número: #18



Alfredinho Ibiapina

Idade: 16 anos (18/04/2008)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Equipe: W2 Racing ProGP

Número: #8



Gustavo Frigotto

Idade: 29 anos (30/10/1994)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Equipe: Artcon Racing

Número: #86



Kaká Magno

Idade: 36 anos (25/04/2008)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Equipe: RTR Sport Team

Número: #25

