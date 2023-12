Stock Series: Arthur Gama destaca chance de levar dois títulos

Arthur Gama é um dos nomes que mais brilhou nesta temporada 2023 da Stock Series. O gaúcho de apenas 18 anos estreou na categoria de acesso à Stock Pro com a Garra Racing Team, tradicional equipe liderada por Adilson Morari. O jovem mostrou evolução a cada etapa, em cenário que foi coroado com a vitória no geral na última prova da etapa do Velocitta, disputada em outubro. São sete pódios conquistados e uma volta mais rápida, além de sete triunfos entre os ‘rookies’. Desta forma, Gama chega para a última e decisiva etapa do campeonato, que será disputada em 16 e 17 de dezembro no Autódromo de Interlagos, sendo o único piloto com chances de faturar dois títulos: o de campeão tanto na classificação geral como também entre os estreantes.

No geral, o porto-alegrense é o terceiro no campeonato e soma 275 pontos, contra 349 do líder Zezinho Muggiati (W2 Racing ProGP) e 330 do segundo colocado e companheiro de equipe de Arthur, Gabriel Robe. Os descartes das duas piores pontuações serão aplicados depois da Corrida 1 da etapa de Interlagos. Como o total de pontos em jogo em uma rodada tripla da Stock Series é de 84, então Gama permanece matematicamente com possibilidade de ser campeão.

Quanto ao campeonato dos ‘rookies’, o cenário se inverte, e Arthur Gama é o piloto com mais chances de levar o título. O gaúcho soma 348 pontos e lidera a tabela, seguido por Felipe Barrichello Bartz (322) e Mathias de Valle (293), ambos da W2 Racing ProGP.

O piloto do carro #9 da Garra Racing se mostrou muito satisfeito com sua temporada de estreia na Stock Series. “Esse ano está sendo muito bom. Fico feliz em, cada vez mais, chegar mais perto dos pilotos experientes da categoria e por cada vez mais conseguir me desenvolver no carro. Vou para a última etapa com uma vantagem boa como líder entre os rookies. Essa vitória no Velocitta deu um ânimo a mais, e em Interlagos não será diferente. Vou para brigar pelo primeiro lugar geral e tentar levar esse título da rookie, que era o principal objetivo para esse ano”, disse.

“Vim com esse objetivo principal porque sabia que seria bem mais difícil ser campeão no geral por conta da força dos competidores mais experientes. Mas ainda tenho chances e, como sabemos, corridas são corridas, e assim será até a última volta da última corrida, enquanto tivermos chances. Vou com essa mentalidade: se tiver chances, vou lutar com eles, vou disputar. Sei que é uma possibilidade reduzida, mas não é impossível. Vou disputar de igual para igual e, quem sabe, vem aí mais um título”, salientou.

Gama vai disputar os títulos em jogo na Series contra quatro competidores, a quem o gaúcho só tem elogios. “É sempre bom disputar com eles. São meus amigos: o Pipe e o Mathias correram comigo desde o kart; conheço o Zezinho e o Robe há anos também. É muito bom ter corridas disputadas, pegadas, e para o público também é ótimo pelo espetáculo”.

O sonho da Stock Car — Caso conquiste o título geral na temporada da Stock Series, além de entrar para a história da categoria Gama também vai assegurar a conquista do cobiçado superprêmio: o equivalente a R$ 2,5 milhões para assegurar o orçamento para a disputa da temporada 2024 da Stock Pro.

“Seria um sonho. Sempre quis estar na Stock Series e, se conseguir esse título e a vaga na Stock Car, seria sim a realização de um sonho que tenho desde criança, quando comecei no automobilismo. Sempre sonhei em estar na Stock Car e nunca imaginei que poderia chegar tão novo e tão perto. Seria o significado de um misto de emoções, gratidão, esforço, de uma batalha que meu pai e eu nos esforçamos para concretizar”, conta Arthur.

E ainda que o título geral não venha nesta temporada, Arthur mantém no horizonte o sonho e mira seguir na Stock Series para buscar o impulso para ascender ao grid da principal categoria do automobilismo brasileiro em 2025. “Se Deus quiser, vou tentar continuar na categoria para me preparar mais e buscar o sonho de chegar à Stock Car”, finalizou.

Arthur Gama

Data de nascimento: 24/05/2005 (18 anos)

Naturalidade: Porto Alegre (RS)

Equipe: Garra Racing Team

Números na temporada 2023

Corridas: 15

Vitórias: 1 (geral), 7 (‘rookies’)

Pódios: 7

Voltas mais rápidas: 1

Pontuação: 275 (3º no geral); 348 (1º entre os ‘rookies’)