A Stock Series tem um novo vencedor. Pipe Barrichello Bartz conquistou seu primeiro triunfo na principal categoria de acesso à Stock Car na manhã deste domingo, na corrida 3, que fechou a programação da etapa.

‘Pipe’ teve a pressão de Mathias Vale nas voltas finais, mas conseguiu administrar uma vantagem que no final chegou a 1.4s. Arthur Gama, vencedor das duas primeiras corridas, fechou o pódio.

Guto Rotta, na quarta colocação, foi o melhor novato.

A corrida foi marcada pela bandeira vermelha ainda na primeira metade da corrida, por questões técnicas na cronometragem. Com isso, o número de voltas foi de apenas 75% do previsto.

Com os resultados, Gama é o líder, com 78 pontos, 10 a mais que Bartz. Enzo Bedani é o terceiro, com 57.

A Stock Series volta com a segunda etapa de 2024 em Cascavel, nos dias 18 e 19 de maio.

Resultado

Pos. # Piloto Cat Dif. 1 24 Felipe Bartz 2 16 Mathias de Valle 1,437 3 9 Arthur Gama 3,683 4 86 Gustavo Frigotto 7,520 5 29 Guto Rotta R 8,950 6 97 Bruna Tomaselli R 9,754 7 98 Enzo Bedani R 10,245 8 8 Alfredinho Ibiapina R 22,007 9 77 Erick Schotten R 26,499 10 218 Vinicius Papareli R 39,120 11 25 Kaka Magno R 54,614

