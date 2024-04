A Stock Series realizou a segunda corrida, de três, deste fim de semana em Interlagos, primeira etapa da temporada.

Arthur Gama, que conquistou as duas poles neste sábado e venceu a primeira corrida, repetiu a dose nesta manhã fria de domingo no Autódromo José Carlos Pace.

O piloto gaúcho teve no início da corrida embates com Pipe Barrichello Bartz, mas conseguiu controlar a prova. O sobrinho de Rubens Barrichello, em seguida, teve embates com Enzo Bedani, um deles com o #98 punido após toque no #24.

Mathias de Valle ficou com a segunda posição e Bartz fechou o pódio.

A corrida também foi marcada pelo acidente logo na primeira volta, com Hugo Cibien ‘empurrando’ Akiu Myasava para o muro no meio da reta oposta. Ambos tiveram que abandonar com os carros bastante danificados.

Resultado

Pos. # Driver Cat Dif. 1 9 Arthur Gama 2 16 Mathias de Valle 2,247 3 24 Felipe Bartz 3,334 4 86 Gustavo Frigotto 4,406 5 98 Enzo Bedani R 8,466 6 77 Erick Schotten R 14,146 7 8 Alfredinho Ibiapina R 14,461 8 218 Vinicius Papareli R 17,810 9 25 Kaka Magno R 28,740 10 97 Bruna Tomaselli R 31,258 11 29 Guto Rotta R 34,612

Veja como foi

MAX humilha, "IDIO**" Ricciardo manda Stroll "SE FOD**", Aston 'LIMITA' Alonso, Norris é 2º na China

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!