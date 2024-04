A temporada 2024 da Stock Series foi oficialmente iniciada neste fim de semana e a primeira corrida teve a vitória de Arthur Gama, o pole das duas corridas, mesmo com o carro apresentando um problema de vazamento de óleo.

Enzo Bedani foi o segundo colocado enquanto Pipe Barrichello Bartz completou o pódio neste sábado em Interlagos.

A corrida

A largada, que acontece em movimento, acontece de maneira tranquila, apenas com a intercorrência de Paparelli que não foi para a prova. Gama, com problema de vazamento no carro, precisou gerenciar o ritmo enquanto a fumaça tomava conta da pista.

Na volta de número 5, Bruna Tomaselli teve um problema e um dos pneus do carro saio 'voando' pela pista. Por conta disso, o safety car precisou entrar na pista restando 14 minutos para o fim. A relargada, assim como o começo da prova, foi tranquila, sem acidentes ou toques.

Porém, pouco depois, Valle rodou sozinho - em uma parte da pista com bastante área de escape - e jogou fora as chances de cruzar a linha de chegada em terceiro lugar. Ainda com vazamento, o carro de Arthur Fama começou a soltar fogo, mas mesmo assim, a direção de prova não o chamou para os boxes.

Na saída do bico de pato, Kaká Magno rodou sozinha.

Classificação final

POSIÇÃO PILOTO 1º A. GAMA 2º E. Bedani 3º F. Bartz 4º G. Rota 5º G. Frigotto 6º A. Ibiapina 7º E. Schotten 8º A. Myasava 9º H. Cibien 10º K. Magno 11º M. Valle DNS V. Paparelli DNF B. Tomaselli

Veja como foi

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!