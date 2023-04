Carregar reprodutor de áudio

A Stock Series terá mais uma grande promessa do automobilismo para acelerar na temporada 2023. Nesta segunda-feira (10), a Garra Racing Team anunciou a contratação do jovem Arthur Gama, de apenas 17 anos, para a disputa da categoria de acesso à Stock Car Pro Series neste ano. Nascido em Porto Alegre, o piloto completa assim o trio de pilotos da equipe liderada por Adilson Morari ao lado de Gabriel Robe e Bruna Tomaselli.

Mesmo ainda bastante novo, Arthur Gama acumula títulos correndo em categorias do tipo turismo. Tetracampeão gaúcho e campeão do Brasileiro de Turismo 1.4, taça conquistada em 2021, o piloto faturou também o campeonato da Sprint Race na classe PROAM no ano passado.

Em 2023, Gama estreou na NASCAR Brasil Sprint Race com vitória na categoria PRO, em Goiânia, e, além da Stock Series, vai atuar também no Império Endurance Brasil. O piloto usará o número #09 em mais um passo para buscar seu objetivo principal: ser campeão da categoria de acesso e alcançar o grid da Stock Car Pro em 2024.

“Chego à Stock Series com expectativas altas”, disse Gama. “Participei do teste com rookies em Goiânia no ano passado e gostei muito. Me adaptei bem ao carro. É um sonho poder fazer parte desse universo. Sempre quis correr na Stock Car, e este é mais um passo que dou neste objetivo. Confio muito na Garra Racing Team, que tem um histórico vitorioso, e sinto que vou evoluir muito ao lado do Adilson (Morari, chefe da equipe) e de todos os profissionais. Vamos trabalhar neste ano para buscar o título”, destacou.

Elemento-chave

Adilson Morari exaltou o potencial do seu mais novo piloto e traçou um paralelo com o também gaúcho Gabriel Robe, campeão da Series em 2017. O comandante do time sediado em Caxias do Sul (RS) salientou que vê em Arthur Gama uma peça fundamental para levar o time ao sucesso na temporada 2023.

“O Arthur Gama é uma promessa do automobilismo nacional. E eu o enxergo como o Robe lá no começo da carreira. É extremamente rápido, inteligente, sabe guiar, está com a ‘faca nos dentes’ e quer resultado. E, apesar de ser rookie, tenho certeza de que vai lutar lá em cima, pelo título geral. Juntamente com o Gabriel e a Bruna, o Arthur vai somar muito à nossa equipe. O Gama chega como um elemento-chave para entendermos as mudanças na Stock Series, trazer o desenvolvimento e buscarmos nossos objetivos para 2023”, afirmou Morari.

A temporada 2023 da Stock Series começa entre os dias 21 e 23 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

GARRA RACING TEAM

Sede: Caxias do Sul (RS)

Chefe: Adilson Morari

Arthur Gama

Idade: 17 anos

Nascimento: 24/05/2005

Naturalidade: Porto Alegre (RS)

Status: estreante na Stock Series

Número: 09

